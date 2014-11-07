港报社评：排除干扰，把握粤港合作机遇--文汇报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
特首梁振英昨日率领政府官员前往广州，出席粤港合作联席会议第17次会议，会议在深化粤港合作方面达成了2015年合作的五方面共识，并签订了五份合作协议，涵盖领域包括环境保护、文化交流、技术研发。必须指出的是，违法「占中」确实给两地合作造成冲击。粤港能够排除干扰，就深化合作达成多项协议，显示广东省和中央支持香港发展经济的诚意和决心。
香港法治良好、资讯发达、社会稳定，长期扮演着内地与世界接轨的桥梁角色，是内地资金、企业走向世界的重要平台，同时也是内地民众旅游、购物的热门地点。但是，「占中」破坏法治，扰乱秩序，令内地企业、游客对来港投资旅游产生戒心，影响了两地正常的经济民生交流。
从中央到各地方政府，一直坚定不移支持香港，不希望见到香港出现混乱动荡。每每在香港面临挑战、遭遇困难之时，国家都及时出手鼎力相助，协助香港渡过难关。广东省委书记胡春华昨日明确表示，坚定支持香港特区政府依法施政及粤港加强合作，广东争取尽快实现服务贸易自由化，促进粤港两地进一步合作，促进共同繁荣。近年广东保持强劲的发展势头，为香港提供了强大的依托。两地政府携手努力，加强合作，消除香港服务业进入广东的限制，率先实现粤港服务贸易自由化，将可推动香港经济更上一层楼，香港各行各业也能分享到两地深化合作的巨大红利，为香港社会发展注入「正能量」。
进一步深化粤港合作，需要香港具备良好社会秩序和法治环境来配合。「占中」明显冲击香港法治，动摇香港社会的根基，给两地合作蒙上阴影。香港要把握广东和内地快速发展的机遇，将其转化为促进发展的动力，就必须排除干扰，清除两地合作的阻碍，尽快依法结束违法「占中」，为两地合作营造有利的环境。(A06)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申