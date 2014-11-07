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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:41 BJT

港报社评：基建工程频失误,管治威信屡失守--信报11月7日

政府发言人昨天表示，港珠澳大桥香港口岸整项工程预算费用超支约50亿元。虽然工程超支在香港已屡见不鲜，但纳税人每次听到新个案仍难免不爽，更加让人迷惑的是，路政署前不久才说，港珠澳大桥香港口岸工程将会超支逾5亿元，稍后向立法会申请追加拨款。到底是5亿元，还是50亿元？究竟是有人计错数，还是误把冯京作马凉？数字上一个零的区别，差之毫厘，谬以千里。

对于最新公布的50亿元超支额，政府发言人解释，主要因近年建筑工人薪金水平以及建筑材料和机械等价格皆上调，造成已批出及将批出的合约投标价及预算投标价高于2011年时向立法会申请的预算。

无论如何，本地基建工程频频超支乃铁一般的事实。除了港珠澳大桥香港口岸之外，港铁独立调查委员会针对高铁工程延误问题，上周公布第二份调查报告，两名独立海外专家指出高铁造价已超支至715亿元，有67%机会进一步上升，亦有31%机会延迟至2017年后才完工及通车，与港铁评估有九成机会如期通车及不超支的讲法，存在着严重分歧。

不但工程超支与进度落后惹人侧目，港铁独立董事委员会主席马时亨更加点出一个致命伤：如果没有一地两检，列车将于深圳停站，高铁变成「只是较快的直通车」。

政府往往把施政缺乏效率归咎于反对派从中作梗，诚然立法会出现的不合作运动确是症结之一，可是政府所支配的「全世界最优秀的公务员队伍」亦难辞其咎。

回归17年以来，政府管治威信屡屡失守，促使社会深层次矛盾的原因林林总总，基建工程频频失误只可说是冰山一角，其他更加有切肤之痛的包括房屋问题，市民抱怨即使不吃不喝也买不起楼。

人必自侮而后人侮之，政府少一点施政失误，反对派的声音自然会弱一些，构建和谐社会也不会那么吃力不讨好。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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