港报社评：学联务实求见京官，望董建华出手襄助--明报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
学联筹谋到北京，最新取态是期望前任特首董建华做中间人，安排他们与处理政改的官员会面，讨论政改事宜。占领运动以来，学联与学民思潮（下称「双学」）以运动领导者自居，听不进其他意见，今次学联上京的考虑，是由「以我为主」转为顾及客观实际的做法。学联这个务实转軚，不宜忽视，期望董建华与中央积极回应，透过与学联接触，争取占领运动最终得以和平解决。
关于去北京，学联原拟以闯关方式前往，点名要见总理李克强，并暗示会在亚太经合会议（APEC）开会期间成行，认为届时各国领袖云集北京，在各国传媒环伺下，客观情势会对中央构成压力。
学联向董建华寻求协助，可说选对了人。全国人大常委会8．31 决定之后，董建华曾经两次召开记者会。董建华虽然支持人大决定，不认同学生作为，但是他在两次记者会都无片言只语批评学生，反而尽显爱护之意。
董先生对学联的求助，大家寄以厚望。目前的局面是相争不如相见，董先生或许可以从这些角度思考，以中间人身分居中协调安排。
学联在访京一事的务实取态，若能有更深层发展，则让人看到学联的成长和成熟，使人欣慰。学联的人应该拿出勇气，面对市民，若他们论理说道颠三倒四，扭横折曲，沦为政客一族，则纯洁的学生运动就被玷污了。学联对自己须诚实，向市民更要负责，即时退场，还路于民，这才是成熟、务实而负责任的做法。(A03)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申