港报社评：超支成通病，须减工程挤塞--星岛日报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
立法会爆出港珠澳大桥工程延误疑云，政府澄清不影响通车时间，却透露香港段口岸工程可能要超支50亿元。继早前广深港高铁香港段工程估计会超支逾百亿元，巨额超支已经成为本港大型基建工程的「通病」。
政府解释口岸工程超支的主要原因，是建筑工人工资上涨，以及建筑材料和机械涨价。由修桥筑路至建屋，这已经成为本港工程普遍面对的问题。
建筑材料和机械涨价，不是单凭本港一己之力能够控制。金融海啸后，内地和本港都大洒金钱和大搞基建来刺激经济，尤其是内地一掷40000亿元人民币，大部分都用在基建项目，单是各地高速铁路工程已经占了四分一。
至于工人薪酬，本港多条铁路和大桥工程堆在一起，部分工程用人高峰期重叠，再加上增加建屋，建造业人手近年相当吃紧。单是铁路工程去年已经短缺3000多工人，业内估计有26个基层工种欠缺人手，专业和技术人员亦为抢手，工资难免三级跳。
在人力物力开支都三级跳的情况下，工程成本超过预期，并不令人意外。不过，这并不等于当局在压缩工程成本方面完全无计可施。尤其是面对日后的大型基建，包括需要加快兴建的机场第三条跑道，以及一些蓄势待发的新铁路项目，都需要针对工程价格飞涨的问题，做编排、设计和监管。
面对人工、材料和机械成本上涨，政府和建筑商需要在工程技术和设计方面，探寻可以节省成本的途径，并且透过严格监管，避免浪费。
此外，当局需要在筹备方面把好关，减轻受政治因素干扰。港珠澳大桥环境评估报告， 当年受司法覆核官司拖延，不但面对价格上涨，而且为了追回进度赶及原定日期完工，要改变施工方法，2011年时费用比最初预计增加了65亿元。高铁工程也有市民提出司法覆核，幸而不获法庭批准，但是要在本港高铁站推行一地两检，涉及内地执法权引申到本港部分地区的宪制和政治问题，在目前政治环境下，难免投下进一步延期超支的阴影。(A06)
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