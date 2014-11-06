《热点透视》欧洲央行总裁行事风格面临内部挑战

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon； 编译 李爽

路透伦敦11月5日 - 欧洲央行即将成为一个正常的央行。据路透报导，欧洲央行管理委员会中有不少人想表达他们对总裁德拉吉的政策和风格的不满。以后德拉吉恐怕不得不面对那些不那么忠诚并直言不讳的反对声音了。

欧洲央行逐步放宽货币政策的立场遭到反对，这已经不是什么新鲜事了。德国央行总裁魏德曼一直毫不掩饰地扮演强硬派的实质领导人，而且德拉吉的反对者目前似乎准备有组织地集结。如果欧洲央行内部争论至少成为半公开状态，就像英国央行和美国联邦储备理事会(美联储，FED)那样，那么欧洲央行要公布会议记录的计画就显得无关紧要了；目前该计画状况尚不明朗。

路透报导，欧洲央行24位管委(包括18位各国央行总裁以及六位执委)中感到不满的委员想挑战德拉吉的权威，因其越权且不赞同其个人管理风格。

产生分歧的实质根源当然在政策上，以及由德拉吉推动、最后虽获管委会批准但仍备受争议的资产购买计划。有关德拉吉行事风格的争议，其后果将是限制他发言的自由、或在备好讲稿的基础上即兴发言，就像他去年夏季在美国时讲话那样，当时他承诺全力对抗欧元区的低通胀。

不过，德拉吉仍可以指望得到管委会多数成员的支持。管委会有七位委员强烈反对当前的政策，另有三位处于摇摆状态。剩下14位占绝对多数的委员包括法国、意大利和西班牙央行总裁，这三个国家也在欧元区四大经济体中占据三席。