港报社评：日本改革不前，弱日圆无力回天--经济日报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
日圆近期急挫，是首相安倍晋三上任后，第二度力遏日圆谷经济。上次弱日圆效应只如烟花般短暂，今次恐亦如此，因日本官民皆缺改革意志，弱日圆治标不治本，长期迷失没出路。
日圆滙价昨曾试穿1美元兑115日圆，创近7年新低，日央行自上周五宣布扩大量宽后，短短数天已累贬近半成。有美资投行昨指日圆短綫纵有反弹，惟在日央行大力印钞下，日圆跌势仍未尽，明年底料低见1美元兑125日圆，即较现水平再泻约一成。
日圆滙价自2012年第三季起大泻，由1美元兑约77日圆，在约一年间最低跌至1美元兑105日圆，累贬近25%，但日本经济却迟迟未见起色，最明显的是截至今年9月，日本已连续27个月出现贸易逆差，反映日圆持续弱势，对提振外贸的实质作用有限。
若借镜上次经验，安倍今次再狠踩日圆，对重振日本经济的作用，恐难乐观。一方面，安倍上任至今，日圆已累贬逾30%，再跌空间有限，否则势跌出祸来。
另一方面，日本经济要走出迷失，必须作大刀阔斧的经济结构改革。惟安倍的改革大计寸步不前，就如关键的劳工改革，取消终身雇用制，至今仍付之阙如，又如藉加入美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协议（TPP）以开放市场，却因农业既得利益者等力阻下触礁，反映日本政府以至国民，皆缺改革意志与勇气。
况且，日本经济死结除人口老化、劳动力萎缩外，还有安倍政府冀分阶段上调消费税率，以补债务窟窿。
外界深忧日央上周突放水，或预视安倍将在下月宣布再加消费税率至10%，若如此，势对日本内需挫伤更深，日本经济翻身更难。
在结构改革停滞、上调消费税率的双重打击下，安倍纵再踩低日圆亦只是再放烟花，制造短暂、虚无的繁荣愿景，但烟花散尽后，日本经济仍处漆黑的迷失隧道，脱困无期。(A11)
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