港报财经评论：大口行长再唱淡欧罗--信报11月7日

大口行长再唱淡欧罗/习广思

道琼斯工业平均指数周三升100点，但恒指继续赖理，轻微调整46点，成交额缩至583亿港元。调整未完，惟有候底买点货。外围静待欧洲央行的议息结果及会后的记者会，所以市况颇为淡静。近日不断有报道指出，欧洲央行内部不满行长德拉吉口没遮拦，表明要把央行买债规模扩大，目标是2012年的资产规模，即要买多万亿欧罗资产，这位大口行长的言论，大家要打醒精神。

德拉吉于香港时间昨晚9时多召开记者会，不失其大口仔本色，话央行的管理委员会已委托欧罗区的委员会适时采取刺激措施，管理委员会内部立场一致，承诺在职权范围内采取非常规的工具。好明显，德拉吉讲管理委员会内部立场一致，是想粉粹内部有人对他表现不满的报道。他重申，已公布的买债计划会对央行的资产负债表有显着影响，预期可接近2012年初的水平。他又透露下月会下调欧罗区的经济预测。沽欧罗仓盘集中防忽然挟仓德拉吉讲到实牙实齿，欧罗空仓客自然兴奋，进一步加码沽货欧罗，记招前后，欧罗差不多跌了100点子，报1.242，一张欧罗期指合约，100点子就等于约1,000美元，沽空欧罗都和味。论实力，美元兑欧罗上升绝对有理由，美国经济优于其他主要市场，看看其财政赤字及经常账赤字便可见一斑，财赤占GDP的比率已回落至2.8%，返回金融海啸前水平。

美国国会预算办公室预测新财政年度（上月1日开始），该比率会跌至2.6%，到2016年总统大选年则会回升至2.9%，而经常性赤字占GDP的比率更是2008年8月以来最佳。以现时美国总体的财务状况，抵御风险的能力远胜欧洲、日本，有需要时会用多些财政措施支持经济，美元强势是理所当然的。不过，长美元空欧罗或其他非美元货币的最大风险是盘路颇为集中，是芝加哥商品交易所发表的非商业欧罗期指盘净短仓走势，这主要反映来自对冲基金的投机仓盘情况，自今年5月以来一路累积，欧罗兑美元亦持续下滑。这几个月沽空欧罗是十分赚钱的交易，但正因盘路如此集中，十分容易引发一轮挟淡仓。所以，玩这游戏也要小心，赢到中途宜趁高作策略性减持，等美元回吐再建长仓。(B02)

美元反弹看113日圆/苏子

昨天亚洲市美元兑日圆如所料般，突破115日圆心理关口，触发此关以上止蚀买盘，随后市场消化这些止蚀买盘的上升动力后，115日圆关口得而复失，更自115.51日圆全日高位回落逾百点子至114.05日圆低位才回稳，美元兑日圆已自此低位回升至亚洲市的114.6日圆开市价附近。如昨晚汇价在此水平或以下收市，则日线图便呈现近似十字星或射击之星的不利形态，将有利汇价在上述115.51日圆高位见短期重要顶部，更在看好声中向下作更深调整市。

美元兑日圆若调整自上月中旬开始升浪的23.6%及38.2%，目标分别113.07日圆及111.57日圆。因23.6%调整目标与本月4日113.13日圆低位支持相若，故一旦跌破再转劣下，料不难进一步下试至38.2%调整目标。美元兑日圆如预料般在昨天见短期重要顶部，相信美元可望扭转近期升势，至于饱受沽压的非美元货币则随日圆转强，故现有意追买美元的投资者宜做好止蚀，并应降低注码，不宜过于进取。

英镑兑美元昨天触及1.6001美元高位，惜无力企稳，已自此高位回落至1.595美元水平以下，令人感到已结束反弹并走弱。目前英镑兑美元关键支持区为1.587美元或1.59美元，稍后汇价回落，只要稳守此支持区以上，未见顺利跌破低收，相信将可挑战1.60美元心理关口。一旦触及此关口，料届时顺利突破并进一步朝着1.62美元关口的可能性极高。短线而言，投资者可用1.586美元作好仓止蚀位，采取趁低买入策略，博汇价重返1.60美元心理关口以上后，可现强而有力的升浪。(B14)

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