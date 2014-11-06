中国货币市场：主要回购利率微跌，受APEC会议影响供给以七天期为主

路透上海11月6日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 微跌，资金供需期限仍呈不匹配格局。亚太经合组织(APEC)领导人会议仍在进行中，受北京调休影响，大行交易员实行轮值，隔夜供给较少，七天及以上期限居多。
“开会影响，还是有点紧张的，一大早就来抢隔夜，很多借不到的。”上海一商业银行交易员称。
她并指出，四大行及政策性银行位于北京，大部分交易员周五开始都要轮休，融出期限以七天为主，只有不在北京的部分股份制机构还出一些隔夜，远远满足不了需求。
“但(资金)总量还是在的，这个月也没什么走款因素，财政应该也是投放的。”她并补充指出。
北京一股份制商业银行交易员则提到，政策性银行等主要融出机构基本只留很小一部分隔夜资金供值班交易员处理，个人认为，隔夜价好但量太少，会议影响也就一周左右时间，七天期限亦可接受。
11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。
为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5692 2.5663 +0.29
七天 3.1293 3.1673 -3.80
14天 3.7365 3.7673 -3.08
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.6200 0.9800 +464.00
七天 3.5050 3.1100 +39.50
14天 3.6300 3.2000 +43.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6600 2.6500 +1.00
七天 3.1800 3.2200 -4.00
14天 3.7100 3.7200 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.5580 2.5420 +1.60
七天 3.1180 3.1710 -5.30
三个月 4.4030 4.4234 -2.04
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)