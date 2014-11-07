港报财经评论：港股短期整固，集资潮待消化--经济日报11月7日

港股短期整固，集资潮待消化/林瑞芬

美股周三升市庆共和党胜中期选举，但港股反应不大，多了中资股集资，需要消化。恒指昨收报23,649，跌0.2%；国指收报10,568，跌0.5%；大市成交额只有583亿港元。财爷曾俊华结束访京行程后表现，现在两地证监会、交易所等都完成了测试，金管局也做好准备应对开通后可能出现的额外资金需求，相关技术问题都已得到解决，准备工作也都就绪。既然技术已通，资金亦通，“沪港通”仍未能通，说明甚么？看怕画公仔不用画出肠，隐含香港占领道路、社会秩序未回复，“沪港通”暂难通！

“沪港通”预期难通，港股乏善足陈。恒指与国指的反弹受制50天线，短期整固之势仍在。恒指要冲破24,000才有较明确方向；不然，不宜失守回补裂口支持23,570，昨收23,649。国指密集阻力在近10,750，未能上越，短期支持在升轨10,250左右，昨收报10,568。再有中资股伸手集资，华能国电 昨公布，以每股配股价8.6港元，向6至10名承配人，配售3.65亿股新H股，相当于扩大后总股本及H股的2.53%及9.31%，集资总额为31.39亿港元。华能国电昨挫4.9%至8.92港元收市。不过，由于是次配售有锁定期180日，而涉及的新股数量所占总比又不多，参考花旗预计其在2015年度息率仍逾6厘水平的话，股价短期受压有限，可守配股价水平。

股价于周三急挫的中国外运 ，昨日复牌，收报5.14港元，再跌0.2%。集团就股价下跌发表澄清，指中国外运长航集团位于广西的附属公司（及其位于柳州的附属）在仓储保管和相应质押监管服务方面存在违规行为，乃与公司或其任何附属的运营概无关联。只表示无关联，但没有否认相关违规指控，母企管治能力又成市场疑虑。据大和认为，调查将放缓中国外运母公司进一步注资的进程，因为管理层对于重组旗下的相关公司将更为谨慎。看该股股价还要时间反覆，该没有那么快重上6港元水平，想趁低吸宜稍等。同大家回看美国中期选举的结果，共和党在此次选举中赢得对国会参议院的控制权，同时保住了众议院多数党地位。这意味着在至少今后两年内，美国国会将呈现共和党“一统天下”的局面。(B05)

A股倘回调，内险趁低吸/余少文

随着中国内地经济放缓，明年增长有机会跌穿7%，A股或受影响，惟仍然憧憬A股踏入牛市，调整是入市机会，不妨趁A股调整考虑保险股。中国内地股市昨日靠稳，国企指数则偏软，国指全日跌53点或0.5%，收报10,568点，成交额79亿港元，是三周以来最低，但逆市回升主板H股增加至35%；而红筹指数跌19点或0.4%，收报4,449点，成交额51亿港元。由于国指维持上落格局，后市要看中国政策的扶持力度，如中国经济工作会议稍后召开，这会议前会有政治局会议，为该工作会议拍板议程，即先为明年经济政策订定目标。有媒体报道指，中国决策层开始讨论明年经济形势，并指全面降息的可能性低。

其实，一直指出，中国要全面降准或减息的机会不大，尤其第四季，但见中国今年的货币政策都是微调为主调，尤其上半年大量放水后，下半年显着收水，即使上半年放水也只是定向放水，相信明年会维持这手段。不过，中国内地经济在上半年放水后，第三季经济增长仍然继续放缓，第四季情况或者不乐观，至少到明年上半年也可能笼罩在放缓的阴霾下，不排除明年经济或季度增长跌穿7%，即见“6”字头，对股市会带来一定冲击，也会间接影响跟A股表现息息相关的保险股。

其实，保险股今年第三季业绩不俗，新华保险 、中国平保 、中国太保 和中国人寿 合计盈利242亿人民币，同比升40%，环比则跌12%，除了太保盈利倒退19%外，其他则增长22%至90%不等，应该是A股在第三季显着走高，如上证综合指数期内升15%。而上证10月至今升不足3%，乐观而言，11月和12月只要维持现水平，应该可以推高保险股第四季的投资收益，也令人憧憬保险股股价有更佳前景。而按彭博综合证券商预测数字，七只中资保险股预期合计盈利可达1,116亿人民币，同比升28%，而明年盈利增速会回落至17%，但最重要是该些保险股今明两年盈利都达双位数，反映行业前景不俗。其中，新华保险明年盈利增速是众保险股中最高达23%，内险股中可优先留意。(B06)

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