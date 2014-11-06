中国央行：继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调

路透北京11月6日 - 中国央行周四发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性；并根据经济基本面变化适时适度预调微调，增强调控的灵活性、针对性和有效性。

刊登在央行网站上的报告并强调，综合运用数量、价格等多种工具保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。降低实体经济融资成本，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

“继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，对有关参数进行适度调整。”报告称。

报告并表示，要落实好差别化住房信贷政策，改进对保障性安居工程建设的金融服务，继续支持居民家庭合理的住房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。