版本:
中国
中国汇市 | 2014年 11月 6日 星期四 18:01 BJT

中国央行：继续实施稳健的货币政策，适时适度预调微调

路透北京11月6日 - 中国央行周四发布三季度货币政策执行报告称，继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性；并根据经济基本面变化适时适度预调微调，增强调控的灵活性、针对性和有效性。

刊登在央行网站上的报告并强调，综合运用数量、价格等多种工具保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。降低实体经济融资成本，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

“继续发挥宏观审慎政策的逆周期调节作用，对有关参数进行适度调整。”报告称。

报告并表示，要落实好差别化住房信贷政策，改进对保障性安居工程建设的金融服务，继续支持居民家庭合理的住房消费，坚决抑制投机投资性购房需求。进一步发挥开发性金融作用，支持棚户区改造。

在支持金融创新的同时，加强对同业业务和理财业务发展潜在风险的监测与防范。加强对地方政府性债务和偿债能力的跟踪监测，着力防控债务风险，探索以市场化机制化解地方政府债务问题。（完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国汇市

热门文章

编辑推荐

文章推荐