台湾货币市场：短率略有下滑压力，央行冲销平稳无助银行去化资金

* 短率仍感受下滑压力，但底部有撑

* 央行部分置换长天期存单部位至短天期

* 市场对两年存单标售看法不一

记者 林妙容

路透台北11月6日 - 台湾银行间短率周四在低位交投，且往底部集中。资金调度人士表示，月初市场资金需求不振，且央行未加大冲销力道，宽松的资金流无处可去，利率只能在底部交投，并略略感受下滑压力。

交易员指出，台湾央行本周来的冲销力道虽然平稳，但因此前已连续两周减少存单发行量，市场多余的流动性尚无法全数回收，加上央行部分置换长天期存单部位至短天期，也令银行感受到资金去化压力，短率难有挪移空间。

〞有缺口的银行都是一两天的极短期缺口，...本地和外商银行都多钱，多数都排队等央行收隔夜资金。〞一位大型银行资金调度人士说。

交易人士指出，短钱泛滥令明日将标售的央行两年期存单更增添不确定性。虽然市场认为两年存单必然遭遇升息循环，没有理由利率回档。但本周的一年期存单利率意外走低，加上央行减收部分银行的28天期存单部位，有交易员认为若以较低利率的两年存单标售换取央行持续足量收受较高利率(0.87%)的28天存单，亦不失为解决方案之一。

当前市场看法分歧，但两年期存单的均标共识区仍在上月均标0.851%附近，预估本次标售利率微升或微跌各有其支持者。

本地时间11:45时：

--台币兑美元 贬1.6分报30.618。

--台湾加权股价指数 跌0.35%，报8,931.51点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.386-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日为0.380-0.445%。

**短票利率往区间低位靠拢**

短票市场方面，票券商指出，本周来短票券源持续不足，资金缺口缩小压缩票券商与银行的承作空间，多数票券商的缺口由利率较低的法人资金供应，银行端则为维持往来关系少量承作，利率略往区间低位靠拢。

他们指出，月初法人资金涌出供应，指标30天期左右的自保短票得以0.57-0.60%之间的较低利率售出，不须再行调度银行资金。而银行端为求去化资金，也愿顺应市场资金宽裕市况接受略低利率，但对利率底部仍有坚持，0.60%成为短线的低位支撑。

〞最近市场虽然钱多，但不确定是不是就只有这几天，考虑到月底因素，和银行的利率大概到0.60%就不容易下去。〞一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60%，少数成交在0.61%，上日在0.60-0.61%；跨月短票利率则放宽至0.60-0.62%，高位成交少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.606%，较前日的0.611%微幅下跌。

今日央行存单到期金额为2,249.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单仅到期39亿。

下周央行存单到期总额为1兆7,349.6亿台币，落点分别为周一4,911.80亿、周二1,837.50亿、周三628亿、周四7,192.80亿及周五2,779.50亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为104亿台币，累积超额准备为436亿台币、加计前期1%的超额准备为1,142亿台币。

**附买回利率持稳**

台湾债券市场公债附买回(RP)利率大致稳在近期水位。交易商指出，资金持续宽裕，就算明日有公债交割，但料不致造成紧缩效果。

交易员指出，资金宽裕的现况持续，不过今日见到部分投信在找一天的短券，可能为了应付明日自寿险或银行的赎回，不过以标走大半的银行业资金普遍宽松的情况来看，不致对市场造成紧缩效果。

〞明天的公债交割还是有一些缺口，利率不至于被影响，不过资金情况应该不会如过去二日宽松。〞一位证券商交易员说。

日前标售的10年103/13R期公债得标利率为1.658%，符合市场预估的1.63-1.66%。其中银行业得标比重74.57%、证券业14.86%。该期公债将于明日交割，交割金额为350亿台币。

本周公司债交割因素偏少，周五(7日)有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币，另外还有103/13增额发行公债交割。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也持平上日。