版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 15:04 BJT

瑞士经济：第四季消费者信心为负11，较三季度数据进一步下滑

路透苏黎士11月6日 - 瑞士联邦经济总局周四表示，第四季消费者信心为负11，第三季为负1。(完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐