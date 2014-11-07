《香港报摘》--其他报摘重要消息11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报：
--中国最大外资贵金属生产商Eldorado Gold集团，有传正密谋放售旗下4个中国项目，作价15亿美元，吸引中金国际 母公司中国黄金集团、招金 、紫金 、江西铜业 四间内地矿业公司有意洽购。有分析师认为，近期金价偏淡，若交易属实，对拆售业务的未来盈利并不看好。
*星岛日报：
--中国玻璃<3300.HK > 拟向国企中国建材集团子公司配售2.6亿股，扩大后已发行股本约14.36%，每股作价0.94港元，集资额约2.44亿港元。
*东方日报：:
--停牌九年、已进入除牌阶段的《成报》母公司成报传媒 ，公布截至今年六月底止首季度业绩，股东应占亏损3,536万港元，较去年同期179万港元上升约18.7倍。亏损上升主要由于收益下降、销售成本以及贸易和其他应收款项减值亏损增加。该公司每股亏损1.79仙，不派息。
*大公报：
--内地第二大果冻产品生产商蜡笔小新食品 ，经历今年初的毒明胶软糖风波后，集团第三季（7至9月）的销售录得双位数跌幅。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申