版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:36 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息11月7日

* 明报：

--中国最大外资贵金属生产商Eldorado Gold集团，有传正密谋放售旗下4个中国项目，作价15亿美元，吸引中金国际 母公司中国黄金集团、招金 、紫金 、江西铜业 四间内地矿业公司有意洽购。有分析师认为，近期金价偏淡，若交易属实，对拆售业务的未来盈利并不看好。

*星岛日报：

--中国玻璃<3300.HK > 拟向国企中国建材集团子公司配售2.6亿股，扩大后已发行股本约14.36%，每股作价0.94港元，集资额约2.44亿港元。

*东方日报：:

--停牌九年、已进入除牌阶段的《成报》母公司成报传媒 ，公布截至今年六月底止首季度业绩，股东应占亏损3,536万港元，较去年同期179万港元上升约18.7倍。亏损上升主要由于收益下降、销售成本以及贸易和其他应收款项减值亏损增加。该公司每股亏损1.79仙，不派息。

*大公报：

--内地第二大果冻产品生产商蜡笔小新食品 ，经历今年初的毒明胶软糖风波后，集团第三季（7至9月）的销售录得双位数跌幅。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘　　

台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐