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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 08:35 BJT

《香港报摘》--经济日报11月7日

* 头版头条：

--紧贴香港市民生活的领汇 ，投资界估计今日有望晋身恒指成分股行列，并首次以房地产信托基金（REIT）的板块入选，加强指数反映香港经济的代表性。

* 其他：

--联想 截至9月底止半年盈利增长21%至4.76亿美元，稍胜市场预期，派中期息6港仙。但第二季营业额增长逊市场预期，按年增7%至105亿美元，为年半来最慢增长。联想绩后遇沽压，收市倒跌5%，为表现最差蓝筹。

--银行调升人民币存息行动未停，上月已两度加息的建行亚洲，昨再提高4个定存计划的年息，包括半年期上调0.15厘，由3.35厘加至3.5厘。

--今年第三大超购新股、今日挂牌的药厂服务商奥星生命科技 ，暗盘昨升25%，料进一步提振新股气氛。另外，百亿新股中广核即将登场，消息指将最快下周四聆讯。

--将更名为中国富佑的中国包装 ，近5个月股价累升近12倍，市值升至37.4亿港元，主席陈怀德昨更豪言，要用5年时间打败市值逾2万亿港元的阿里巴巴创办人马云。

--和记港陆 落实向深圳上市的泛海控股 出售71.36%股权，涉资38.23亿港元，即每股为约0.59港元，较停牌前有约17%折让。买家需提出无条件要约收购全部股份。和记港陆今日复牌。(完)

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