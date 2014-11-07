《香港报摘》--经济日报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条：
--紧贴香港市民生活的领汇 ，投资界估计今日有望晋身恒指成分股行列，并首次以房地产信托基金（REIT）的板块入选，加强指数反映香港经济的代表性。
* 其他：
--联想 截至9月底止半年盈利增长21%至4.76亿美元，稍胜市场预期，派中期息6港仙。但第二季营业额增长逊市场预期，按年增7%至105亿美元，为年半来最慢增长。联想绩后遇沽压，收市倒跌5%，为表现最差蓝筹。
--银行调升人民币存息行动未停，上月已两度加息的建行亚洲，昨再提高4个定存计划的年息，包括半年期上调0.15厘，由3.35厘加至3.5厘。
--今年第三大超购新股、今日挂牌的药厂服务商奥星生命科技 ，暗盘昨升25%，料进一步提振新股气氛。另外，百亿新股中广核即将登场，消息指将最快下周四聆讯。
--将更名为中国富佑的中国包装 ，近5个月股价累升近12倍，市值升至37.4亿港元，主席陈怀德昨更豪言，要用5年时间打败市值逾2万亿港元的阿里巴巴创办人马云。
--和记港陆 落实向深圳上市的泛海控股 出售71.36%股权，涉资38.23亿港元，即每股为约0.59港元，较停牌前有约17%折让。买家需提出无条件要约收购全部股份。和记港陆今日复牌。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申