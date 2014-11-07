《香港报摘》--信报11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条：
--半新股中国飞机租赁 昨天宣布，与空中客车（Airbus）签订订购100架飞机的谅解备忘录，超承诺32架。该订单折扣前价格约102亿美元，而中国飞机租赁为此已与中国进出口银行就取得100亿元人民币的融资订立框架协议，又指出代价将以公司内部资源及银行借贷支付。上述协议将于11月30日或前订立，否则将自动终止。
* 其他：
--内地手机制造商小米亮丽的全年业绩，该公司去年纯利34.6亿元人民币，按年大增逾84%，并估计今年纯利保持75%的高增长。此外，昨天有消息指出，小米计划最快明年上市，并可能来港挂牌。
--融创 5月下旬宣布以63亿港元收购绿城 24.313%股权，但至今仍未有进一步进展，关于收购交易告吹、绿城主席宋卫平将「回朝」的传言沸沸扬扬。据内地《21世纪经济报道》引述融创内部核心人士消息，融创董事长孙宏斌已同意宋卫平重返绿城。
--必美宜 昨天宣布获生命人寿增持14.05亿股，每股作价0.23港元，较该股周三收市价0.212港元溢价8.49%，涉资约3.2亿港元。消息刺激必美宜股价午后曾一度急涨近49%，收报0.3元，大升41.5%。
--雷士照明 昨晚发出公告表示，进行多项调查后发现有多笔银行款项在现届董事会毫不知情下被提取，总数为5.49亿元人民币。
--波罗的海乾散货指数（BDI）近期升势凌厉，市场憧憬航运市场复苏。东方海外 主席董建成昨天却指出，虽然整体市道较去年为佳，但美国经济复苏仍然疲弱。他认为各地码头的大船泊位供不应求，集团会加紧留意投资码头设施。
--加拿大满地可银行（BMO）首度进军本港ETF（交易所买卖基金）市场，一次过推出3只管理费介乎0.35%至0.45%的ETF，下周四（13日）在港挂牌，当中包括本港首只银行股ETF
--新濠博亚 昨天发表第三季业绩，期内两间娱乐场之泥码收益分别跌逾两成，净收益按年跌10.3%，除税、息、折旧及摊销前溢利（EBITDA）亦倒退9.8%，至3.057亿美元。集团宣布派发季度股息，每股0.1853美元。 (完) 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘 台湾报摘 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申