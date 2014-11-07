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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:06 BJT

《香港报摘》--信报11月7日

* 头版头条：

--半新股中国飞机租赁 昨天宣布，与空中客车（Airbus）签订订购100架飞机的谅解备忘录，超承诺32架。该订单折扣前价格约102亿美元，而中国飞机租赁为此已与中国进出口银行就取得100亿元人民币的融资订立框架协议，又指出代价将以公司内部资源及银行借贷支付。上述协议将于11月30日或前订立，否则将自动终止。

* 其他：

--内地手机制造商小米亮丽的全年业绩，该公司去年纯利34.6亿元人民币，按年大增逾84%，并估计今年纯利保持75%的高增长。此外，昨天有消息指出，小米计划最快明年上市，并可能来港挂牌。

--融创 5月下旬宣布以63亿港元收购绿城 24.313%股权，但至今仍未有进一步进展，关于收购交易告吹、绿城主席宋卫平将「回朝」的传言沸沸扬扬。据内地《21世纪经济报道》引述融创内部核心人士消息，融创董事长孙宏斌已同意宋卫平重返绿城。

--必美宜 昨天宣布获生命人寿增持14.05亿股，每股作价0.23港元，较该股周三收市价0.212港元溢价8.49%，涉资约3.2亿港元。消息刺激必美宜股价午后曾一度急涨近49%，收报0.3元，大升41.5%。

--雷士照明 昨晚发出公告表示，进行多项调查后发现有多笔银行款项在现届董事会毫不知情下被提取，总数为5.49亿元人民币。

--波罗的海乾散货指数（BDI）近期升势凌厉，市场憧憬航运市场复苏。东方海外 主席董建成昨天却指出，虽然整体市道较去年为佳，但美国经济复苏仍然疲弱。他认为各地码头的大船泊位供不应求，集团会加紧留意投资码头设施。

--加拿大满地可银行（BMO）首度进军本港ETF（交易所买卖基金）市场，一次过推出3只管理费介乎0.35%至0.45%的ETF，下周四（13日）在港挂牌，当中包括本港首只银行股ETF

--新濠博亚 昨天发表第三季业绩，期内两间娱乐场之泥码收益分别跌逾两成，净收益按年跌10.3%，除税、息、折旧及摊销前溢利（EBITDA）亦倒退9.8%，至3.057亿美元。集团宣布派发季度股息，每股0.1853美元。 (完) 注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 **如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次** 香港报摘/社评/财经评论 中国报摘　　 台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲； 审校 毕晓雯)
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