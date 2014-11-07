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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:56 BJT

****《港报快速浏览》--11月6日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：排除干扰，把握粤港合作机遇--文汇报                             
 港报社评：学联务实求见京官，望董建华出手襄助--明报                       
 港报社评：日本改革不前，弱日圆无力回天--经济日报                         
 港报社评：超支成通病，须减工程挤塞--星岛日报                             
 港报社评：基建工程频失误,管治威信屡失守--信报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：大口行长再唱淡欧罗--信报                                   
 港报财经评论：港股短期整固，集资潮待消化--经济日报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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