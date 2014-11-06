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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 17:36 BJT

表格：英国9月工业生产较前月上升0.6%，高于市场预估

路透伦敦11月6日 - 英国国家统计局周四公布：

* 9月工业生产较前月上升0.6%(预估为上升0.4%)，较上年同期增加1.5%

* 9月制造业产出较前月上升0.4%(预估为上升0.3%)，较上年同期上升2.9%

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 9月 8月 (8月前值) 预估

较上月(%) 0.6 -0.1 (0.0) 0.4

较上年同期(%) 1.5 2.2 (2.5) 1.5

三个月变动(%) 0.2 -0.1 (0.0)

制造业产出

较上月(%) 0.4 0.2 (0.1) 0.3

较上年同期(%) 2.9 4.0 (3.9) 2.8

三个月变动(%) 0.4 0.1 (0.0) (完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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