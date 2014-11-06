《国际主要央行公开市场操作一览》--11月6日

路透上海11月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月末结束月度购债计划，并不再称美国劳动市场闲置“显着”，展现了对经济前景的信心，联储基本上认为近期的金融市场动荡、欧洲成长放缓，以及通胀前景疲弱不会阻碍美国经济实现其设定的失业率和通胀目标。

欧洲在公开市场通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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11/05 隔夜逆回购 -1,229.00 0.03%

*11/4 隔夜逆回购 -1,249.19 0.03%

11/03 隔夜逆回购 -1,225.66 0.03%

10/31 三天逆回购 -1,862.82 0.05%

10/30 隔夜逆回购 -1,422.44 0.05%

在2014年10月14日-11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选 here

《本周主要新闻》

--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，在2015年夏季末升息将会等太久，担心美联储将等待过久才收紧政策，不担心目前通胀略低于2%的目标，美联储不应对美元汇率做出评论，这是财政部的角色。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯称，全球各国央行的通胀目标取得了不错成绩，但面临低利率和资产泡沫风险，应该考虑其他可能更好的方法。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/04 七天期反向交易 981.89 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委科尔周二表示，欧元区面临失去经济动能和复苏延迟的风险，除非各国为欧洲央行货币刺激举措辅以财政和结构性政策来支持成长。科尔呼吁各政府尽速推动改革来调整经济。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 165,670

上周三 167,420

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当期变化 -1,750

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行决心竭尽所能，在两年内达到2%通胀率目标。黑田东彦并强调，若达成央行物价目标面临威胁，央行准备好再度宽松货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,367亿台币存单，与当日存单到期金额2,366亿相较，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周二公布，共发行3,667.4亿台币存单，其中含1,200亿一年期定存单。与当日存单到期金额2,535.5亿相较，存单发行余额增1,131.9亿。