《中国数据观测》10月新增人民币贷款季节性回落，M2同比增速低位持稳

* 公布内容: 10月M2及新增人民币贷款等数据 * 公布时间: 无固定时间，最晚11月15日 --调查结果 : 10月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数 广义货币供应量(M2)同比 12.9 12.4-13.2 12.9 14.3 22 % 新增人民币贷款(亿元) 6,500 5,000-7,500 8,572 5,061 22 人民币贷款余额同比% 13.3 13.2-13.5 13.2 14.2 9 --数据要点: 路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M 2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小 幅回落。 兴业银行 报告指出，受季节性影响，10月信贷投放在全年信贷中的比例往往不高，最高未超 过7.8%，2001年以来同期平均占比仅3.6%，2010至2013年同期平均占比升至6.8%。 “从目前的一些微观高频判断，实体经济需求依然疲弱，这从根本上制约了信贷投放规模的上升。”招商 证券报告称。 对于未来新增信贷的趋势，兴业银行研报表示，随着SLF定向投放及公开市场回购利率回调，金融机构对 未来利率回落的预期增强，可能加快相关资产配置；同时，得益于房地产成交反弹，相关信贷投放可能加快。  对于10月M2同比增速低位持稳，海通证券报告称，存贷比上限、存款脱媒持续和“存款偏离度”考核新规 制约货币增速。 招商证券报告表示，在内外压力下，中国央行9月起通过SLF向商业银行注入超过7,000亿元的资金，其规 模接近两次全面降准，有助于补充基础货币投放，稳定货币供应。 上月中旬据四位业内消息人士透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工 具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市 场波动。 继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场 正回购利率再次下调10bp（基点）。 根据第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查，逾九成受访机构认为中国11月将维持大型存款机构法定 存款准备金率不变。 欲浏览中国所有经济数据,请点选 ;欲了解数据页面,请点选 以下为本次路透调查结果: 机构名称 M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余 (亿元人民币) 额 (同比 %) 中国银行 13.0 6,500 ~ 交通银行 12.8 6,200 ~ 美银美林 12.9 7,500 13.5 Capital Economics (CE1) 12.9 5,000 ~ 国开证券 13.0 6,000 13.3 招商证券 13.0 6,500 ~ 民族证券 12.9 6,600 ~ 中金公司 13.0 6,000 ~ 花旗 12.8 5,950 13.3 中信证券 13.0 7,000 ~ 光大证券 13.0 7,000 ~ 高盛 12.9 5,700 13.2 广发银行 12.9 6,500 ~ 海通证券 12.4 6,500 ~ 华泰联合证券 12.9 6,300 13.3 华宝信托 12.9 6,500 13.3 兴业银行 12.7 6,500 13.3 瑞穗证券 12.7 7,000 ~ ING Financial Markets 12.8 6,600 ~ 平安证券 13.2 7,000 ~ 申银万国证券 12.8 6,327 13.3 瑞银 12.8 5,500 13.2 注：~表示未提供预测数据。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)