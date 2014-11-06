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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 16:57 BJT

《中国数据观测》10月新增人民币贷款季节性回落，M2同比增速低位持稳

* 公布内容: 10月M2及新增人民币贷款等数据
    * 公布时间: 无固定时间，最晚11月15日


    --调查结果 : 
        10月指标            中值         区间         上月    上年同期  参与预测机构数
 广义货币供应量(M2)同比     12.9       12.4-13.2      12.9      14.3          22
           %                                                            
  新增人民币贷款(亿元)     6,500      5,000-7,500    8,572     5,061          22
  人民币贷款余额同比%       13.3       13.2-13.5      13.2      14.2          9
        
    --数据要点:
    
    路透调查的21家机构预测中值显示，中国10月新增人民币贷款预计小幅回落至6,500亿元人民币，10月末M
2同比增速稳定，持平于上月12.9%的同比增速，而季节性因素和信贷需求疲弱导致10月新增人民币贷款环比小
幅回落。
   
    兴业银行           报告指出，受季节性影响，10月信贷投放在全年信贷中的比例往往不高，最高未超
过7.8%，2001年以来同期平均占比仅3.6%，2010至2013年同期平均占比升至6.8%。

    “从目前的一些微观高频判断，实体经济需求依然疲弱，这从根本上制约了信贷投放规模的上升。”招商
证券报告称。
    
    对于未来新增信贷的趋势，兴业银行研报表示，随着SLF定向投放及公开市场回购利率回调，金融机构对
未来利率回落的预期增强，可能加快相关资产配置；同时，得益于房地产成交反弹，相关信贷投放可能加快。

    对于10月M2同比增速低位持稳，海通证券报告称，存贷比上限、存款脱媒持续和“存款偏离度”考核新规
制约货币增速。
    
    招商证券报告表示，在内外压力下，中国央行9月起通过SLF向商业银行注入超过7,000亿元的资金，其规
模接近两次全面降准，有助于补充基础货币投放，稳定货币供应。

    上月中旬据四位业内消息人士透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工
具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市
场波动。            

    继国庆长假前刚刚放松房贷政策之后，中国央行宽松政策基调继续加码；时隔近一个月后，央行公开市场
正回购利率再次下调10bp（基点）。            
    
    根据第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查，逾九成受访机构认为中国11月将维持大型存款机构法定
存款准备金率不变。            

    欲浏览中国所有经济数据,请点选        ;欲了解数据页面,请点选         
    
    以下为本次路透调查结果:  
    
 机构名称                    M2(同比%)   新增贷款        人民币贷款余
                                         (亿元人民币)    额     (同比
                                                         %)
 中国银行                      13.0          6,500            ~
 交通银行                      12.8          6,200            ~
 美银美林                      12.9          7,500           13.5
 Capital Economics (CE1)       12.9          5,000            ~
 国开证券                      13.0          6,000           13.3
 招商证券                      13.0          6,500            ~
 民族证券                      12.9          6,600            ~
 中金公司                      13.0          6,000            ~
 花旗                          12.8          5,950           13.3
 中信证券                      13.0          7,000            ~
 光大证券                      13.0          7,000            ~
 高盛                          12.9          5,700           13.2
 广发银行                      12.9          6,500            ~
 海通证券                      12.4          6,500            ~
 华泰联合证券                  12.9          6,300           13.3
 华宝信托                      12.9          6,500           13.3
 兴业银行                      12.7          6,500           13.3
 瑞穗证券                      12.7          7,000            ~
 ING Financial Markets         12.8           6,600            ~
 平安证券                      13.2          7,000            ~
 申银万国证券                  12.8          6,327           13.3
 瑞银                          12.8          5,500           13.2
 
   注：~表示未提供预测数据。(完)      

 (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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