《全球汇市》美元先升后跌，欧元低位盘旋等待欧洲央行会议

马来西亚期市：棕榈油收涨1.7%，为4月5日以来最大单日涨幅

路透吉隆坡5月5日 - 马来西亚棕榈油期货周五削减稍早跌幅，连续 第二日收涨，因马币 走软以及交易商周末前抛空补回。 马币兑美元走软0.2%至4.3350马币。马币疲弱通常使棕榈油对于其他 货币持有者更加便宜。 7月棕榈油期货 收涨1.7%至2,578马币(594.69美元)，创下4 月5日以来最大单日涨幅。 盘中曾触及日内及三周高点2,581马币。棕榈油本周上涨2.8%，为12 月以来最大单周涨幅。 成交量为38,400口。 “市场因为马币走软而上涨，也因为周末前的抛空补回，”一名吉隆 坡期货交易员表示。 市场稍早追随油价急跌而下挫，在下周马来西亚棕榈油总署(MPOB)公 布官方数据之前也出现一段区间交投。 根据路透对八位交易员、分析师和棕榈油种植业者的调查，4月底的 棕榈油库存料较前月增长6.2%，至165万吨。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上涨0.7%，大连9月豆油期 货