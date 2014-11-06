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亚洲 | 2014年 11月 6日 星期四 13:43 BJT

《全球汇市》美元先升后跌，欧元低位盘旋等待欧洲央行会议

大宗商品出口国的货币持续回落，因全球经济成长忧虑打压原油和铁矿石等商品的出口需求。

澳元兑美元 触及四年低点0.8553美元，该国就业报告强劲，但难阻澳元跌势。

澳洲主要出口商品--铁矿石价格跌至五年低位，因中国需求降温。

挪威克朗隔夜明显表现欠佳，也跟着油价跌势一起回落。原油是挪威主要的出口品。

欧元兑挪威克朗 报8.545克朗，隔夜曾高见8.679，为2009年底以来最高。

布兰特原油期货 本周跌至四年低位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2522 1.2485 +0.30 -8.90 1.3745

美元/日圆 114.25 114.63 -0.33 +8.50 105.30

欧元/日圆 143.06 143.12 -0.04 -1.15 144.73

美元/瑞郎 0.9606 0.9639 -0.34 +7.59 0.8928

英镑/美元 1.5984 1.5974 +0.06 -3.45 1.6556

美元/加元 1.1383 1.1385 -0.02 +7.18 1.0620

澳元/美元 0.8606 0.8590 +0.19 -3.44 0.8913

新西兰元/美元 0.7731 0.7725 +0.08 -5.79 0.8206

澳元/日圆 98.320 98.470 -0.15 +4.76 93.850

新西兰元/日圆 88.330 88.550 -0.25 +2.22 86.410

英镑/日圆 182.62 183.11 -0.27 +4.76 174.33

澳元/新西兰元 1.1129 1.1108 +0.19 +2.59 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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