《全球汇市》美元先升后跌，欧元低位盘旋等待欧洲央行会议

大宗商品出口国的货币持续回落，因全球经济成长忧虑打压原油和铁矿石等商品的出口需求。
澳元兑美元 触及四年低点0.8553美元，该国就业报告强劲，但难阻澳元跌势。
澳洲主要出口商品--铁矿石价格跌至五年低位，因中国需求降温。
挪威克朗隔夜明显表现欠佳，也跟着油价跌势一起回落。原油是挪威主要的出口品。
欧元兑挪威克朗 报8.545克朗，隔夜曾高见8.679，为2009年底以来最高。
布兰特原油期货 本周跌至四年低位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2522 1.2485 +0.30 -8.90 1.3745
美元/日圆 114.25 114.63 -0.33 +8.50 105.30
欧元/日圆 143.06 143.12 -0.04 -1.15 144.73
美元/瑞郎 0.9606 0.9639 -0.34 +7.59 0.8928
英镑/美元 1.5984 1.5974 +0.06 -3.45 1.6556
美元/加元 1.1383 1.1385 -0.02 +7.18 1.0620
澳元/美元 0.8606 0.8590 +0.19 -3.44 0.8913
新西兰元/美元 0.7731 0.7725 +0.08 -5.79 0.8206
澳元/日圆 98.320 98.470 -0.15 +4.76 93.850
新西兰元/日圆 88.330 88.550 -0.25 +2.22 86.410
英镑/日圆 182.62 183.11 -0.27 +4.76 174.33
澳元/新西兰元 1.1129 1.1108 +0.19 +2.59 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译/审校 王丽鑫/蔡美珍/张若琪/王兴亚)