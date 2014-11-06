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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 17:10 BJT

表格: LME金属库存最新变化--11月6日

路透伦敦11月6日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

品种 最新库存 变动

铜 160,400 +50

锡 10,270 持平

铅 222,500 -2,175

锌 699,150 -3,375

铝 4,437,125 +550

镍 386,118 +258

铝合金 26,740 持平

NASAAC 74,560 +840

*NASAAC为北美特种铝合金。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 龚芳)
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