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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 15:05 BJT

中国股市：沪综指小幅收涨，装备制造板块走强带动大盘探底回升

路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨，盘中振幅有所加大。分析师指出，早盘资源类板块下跌拖累大盘下探，午后则受装备制造板块走强带动探底回升，而整体量能仍保持较高水平，显示市场仍处于强势调整过程中。

沪综指 收报2,425.86 点，涨6.61点或0.27%；上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为2,017亿元。

　 “还是一个强势调整，收阳也是符合预期的。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，目前市场板块分化依然明显，沪综指在短期持续上攻后需要进一步休整，休整过程中二线蓝筹和成长股出现轮动接力，市场整体仍维持强势格局。

西南证券首席策略分析师张刚则指出，尽管近期沪综指表现较好，但其他分类综合指数表现较差，中小板指数和创业板指数P 并未突破前期高点，在目前获利盘丰厚的情况下，有资金逐渐离场的迹象。

中电电机 涨停报收、上海建工 收涨7.95%。

沪深300指数 收报2,506.067点，涨0.1%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,513.8 点，升0.14%，成交792,859手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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