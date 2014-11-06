路透基点：香港金管局针对台资银行中企贷款进行金检--TRLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点报导，银行消息人士周二表示，香港金融管理局(金管局)已经针对在香港的台资银行，实地金检对中国内地企业的贷款曝险。

金管局从2013年10月开始加强对香港银行业的监管，因港系银行对内地企业的境外放款大幅增加。

但消息人士指出，这是金管局首次针对台资银行的中国企业放款进行实地金检。

台资银行是亚洲放款主力之一，自从今年稍早中国民营企业违约疑虑升温后，台资银行对中国企业的曝险情况备受关注。

消息人士指出，金管局8月开始对台湾银行的香港分支进行金检，9月则是中国信托银行，11月预定金检第一银行及合作金库银行。每次实地金检预计持续近两周。

“金管局有例行的实地金检，像是客户审查评估(KYC)。但这是第一次锁定对中国企业的贷款，”香港一台资银行贷款业务人员称。

金管局拒绝评论实地金检细节。

台湾也在针对本国银行的中国贷款曝险进行类似调查，特别是对中国民营企业。

财政部10月初要求台湾公股银行提供对中国企业放款余额细节。

金管会在10月末将这项调查扩大到商业银行。

**要求提供细节**

香港金管局向位于香港的台资银行发出一份问卷，内含两部份，询问对内地中国企业放款的综合资讯，以及资讯系统管理。

“金管局的调查比较偏重在我们如何管理对中国企业授信风险，台湾当局的调查则偏重在资讯收集，”另一名香港台资银行人员表示。

消息人士称，金管局要求在香港的台资银行提出内部结构细节，包括授信、行销、审批及监控的员工资料。另外也要求银行简报过去六个月对内地授信成长情况、成长理由，以及2014年对中国企业的业务策略。

金管局也要求提供针对内地中企的信贷风险管理、降低信贷风险工具、风险控管限制资料。

“在这项调查中，金管局询问我们对内地及非内地(中国)企业在尽职调查、授信后监控、贷款分类及减值准备的差异，”第三位香港台资银行人员称。

“这包括我们有哪些降低信贷风险工具，像是贷款的担保、抵押品、资产或备用信用证，”她称。

根据台湾金管会资料，截至2014年8月底，台湾银行业的国际金融业务分行(OBU)及海外分行对中国企业及个人的贷款余额为279.09亿美元。逾期贷款总额4,000万美元，逾期贷款比例为0.14%。根据香港金管局指出，中国国内企业在2013年借入2.276兆(万亿)港元的客户贷款，不含3,130亿港元的贸易融资贷款。

金管局指出，正在查核香港所有合格机构的放款，并非直接针对台资银行的企业授信。