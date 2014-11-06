路透基点：广汽汇理汽车金融的22亿元人民币贷款额度分配出炉--TRLPC

路透11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，广汽汇理汽车金融有限公司的三年期本地贷款规模已经大幅增至22亿元人民币（3.6亿美元），先前为12亿元。
东方汇理银行、星展银行和渣打银行担任本案的牵头行兼簿记行，各自承贷3亿元人民币。
还有六家银行以牵头行身份加入：富邦银行中国、恒生银行和永亨银行各自承贷2亿元人民币；彰化商业银行昆山花桥分行、华南商业银行深圳分行和台湾合作金库苏州分行各自承贷1.5亿元人民币。
华美银行（1亿元人民币）、韩国外换银行天津分行（8,000万人民币）、创兴银行汕头分行（5,000万人民币）和大新银行（2,000万人民币）担任安排行。
贷款利率为中国人民银行基准利率的104%，平均期限2.3年，有20个基点的承诺费。
银行受邀以三个层级参贷：承贷3亿元人民币或以上为牵头行，综合收益为中国人民银行基准利率的110%，前端费为85个基点；承贷1.5-2.99亿元为主办行，综合收益为中国人民银行基准利率的109%，费用为71个基点；承贷5,000万元至1.49亿元为安排行，综合收益为中国人民银行基准利率的107.5%，费用为50个基点。
贷款将在一年宽限期过后，分五期每半年不等额偿还：10%(第1期)，15%(第2-3期)，25%(第4期)和35%(第5期)。
所筹资金用于运营资本。
借款方为广州汽车集团股份有限公司和东方汇理个人金融股份有限公司出资各半成立的合资公司。该公司在中国向广汽相关品牌汽车的消费者和经销商提供融资解决方案。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)