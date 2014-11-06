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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 14:56 BJT

台湾个股：新光寿拟年底前国际板债券加码至1,100亿台币，明年再增500亿

路透台北11月6日 - 台湾新光金 旗下新光人寿周四称，今年底前国际板债券估将加码至1,100亿台币，明年规划再增500亿。

新光金控副总经理徐顺鋆今天在一场投资人电话会议并指出，截至10月底投资国际板债券金额累计达939亿台币，避险前平均殖利率达4.46%，仍远高于台湾债券收益率，预计年底前要增加到1,100亿元。

面对外资法人询问明年国际板债券增持部位，他回应称，“明年规划增加500亿，今明年合计将达1,600亿元”。

新光人寿名列台湾前五大寿险，也是债券市场主要长线投资者。截至今年第三季底，可投资运用资金约1.78兆(万亿)台币，国际板债券投资比重占比3.9%。(完)

(记者 詹静宜；审校 林高丽)
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