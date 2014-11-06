中国债市：10月托管增量创八个月新低，银行重新登顶--中债登

路透上海11月6日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，10月末债券托管余额28.43万亿元人民币，当月增加1,555.45亿元，月增量在连两个月萎缩的同时，也创下八个月来新低。
按投资者统计，10月商业银行新增托管1,062.88亿元，较上月略有增加，重新夺回单月增量首位；而上月表现抢眼的基金类机构，当月债券托管仅净增402.77亿元，较上月减少约六成。
中债登口径债券托管净增量最近一次低点出现在今年2月，当月新增1,536.65亿元。
分债券统计，包括地方政府债在内的各种政府债券净增1,101.55亿元，占当月增量比重超过三分之二；政策性金融债和企业债分列其后。
以下为2014年10月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):
2014年10月末 当月增减 当年累计增减
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商业银行 179,406.02 1,062.88 12,587.90
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基金公司 32,647.79 402.77 5,889.59
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保险机构 23,192.17 -87.17 -37.02
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证券公司 1,834.75 -88.82 247.98
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境外机构 4,943.93 33.74 4,943.93
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。
目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管，上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据和资产支持证券等。(完)
(发稿 李宏薇；审校 丁淑琴/张喜良)