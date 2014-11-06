更新版 1-台湾个股：新光人寿拟今明两年加码国际板债券投资至1,600亿台币

* 国际板债券投资今明两年加码至1,600亿台币
* 已做好国际利率调升准备
* 顶新放款曝险13亿将要求增加担保品
* 捷运松山线通车后或有不动产出售契机
(新增公司高层更多评论)
路透台北11月6日 - 台湾新光金控 周四称，旗下新光人寿截至10月底投资国际板债券金额累计达939亿台币，今年底前国际板债券估将加码至1,100亿台币，明年规划再增500亿，两年合计将达1,600亿台币。
新光金副总经理徐顺鋆在投资人电话会议中并指出，由于国际板债券不纳入海外投资上限计算，且其避险前平均殖利率达4.46%，避险后也有3.35-3.5%的收益率，仍远高于台湾债券收益率。
“国际利率预期是往上走，对升息已准备好了，升息对我们影响不大，只会带来更多投资机会。”他说。
新光人寿名列台湾前五大寿险，也是债券市场主要长线投资者，对海内外利率环境掌握度相当高。
公司提供资料显示，新光人寿将逐步投入高品质公司债及新兴市场美元计价政府公债，主要列于无活络市场或持有至到期部位。
截至今年第三季底，新光人寿可投资运用资金约1.78兆(万亿)台币，其中国外固定收益投资占比高达39.7%，加计国际板债券后投资占比则达43.6%。
随着新光人寿国际板债券部位增加，稍有挤压到台湾固定收益投资比重及海内外股票投资比重，其中以台湾固定收益投资比重的降幅较大，由去年底的19.9%降至18.1%。
至于市场关注卷入食安风暴的顶新集团放款曝险，徐顺鋆表示，顶新放款曝险约13亿台币，已要求增加担保品，且到期就收回，不再承作新放款，预计年底有部分资金到期。
不动产投资方面，他指出，台北市捷运松山线通车后，沿线附近或有机会出售现有标的，但不愿说明更多细节。
新光金控今收跌0.65%，台湾加权指数 则收跌0.8%。(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)