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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 15:23 BJT

德国数据：9月工业订单较前月上升0.8%，远低于预估

以下为详细数据(经季节调整):

工业订单 14年9月 14年8月

较上月(%) +0.8 -4.2

指数(2010年为基期) 107.7 106.8

路透访问的35位分析师平均预计，9月工业订单为较前月增长2.3%，预估区间为增加6.5%至增加0.4%。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 蔡美珍/艾茂林)
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