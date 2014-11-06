重温稿-台湾货币市场：两年期存单加权平均得标利率料落在0.84-0.86%

* 标售标的：央行两年期存单

* 标售时间：周五(7日)

* 标售金额：200亿台币

* 预测区间：0.84-0.86%，大区间在0.83-0.865%

* 受访机构：七家

路透台北11月6日 - 台湾央行将于周五标售两年期定存单。路透调查显示，在权衡短钱偏多及两年存续期恐进入升息循环时点下，两年存单加权平均得标利率料落在0.84-0.86%，将在前次得标利率0.851%附近微升或微跌。

路透周四访谈七家金融机构，包括五家本地大型银行及两家外资银行，预估两年期存单加权平均得标利率将集中在0.84-0.86%，大区间则在0.83-0.865%。

七家金融机构中，四家预估均标有机会微扬，两家预估下跌，一家持平。

市场交易人士指出，各家银行在主观意愿上倾向认定两年期存单应反应进入升息循环的利率加点，因而有机会较前次两年存单的均标0.851%再度微幅走扬。

然而部分可能参与较大量标售的大型银行指出，由于央行态度似不希望利率走升过快，加以近来在28天存单发行上倾向于保守，本次标售利率亦可能暂止五连升，以微跌休整待变。

“现在非常难估，因为不知道央行想怎样。我觉得方向上就是在持平附近。”一家本地大型银行交易员说。

市场主要的资金供应者之一的银行交易员认为，央行少收28天存单仍具压力，加上近来短钱增多，少数银行仍有去化资金压力，下标力道会略为增加。且本周标售的一年期存单利率已经下滑，加上两年存单均标已连续五次走扬，未必会持续走高。

另名预估均标有机会微幅走扬的民营银行资金调度人士指出，央行在存单收受上的考量点很多，参与一年及两年存单的投标力道只是参考点之一，各银行最终仍将回归对利率走势的看法，即便有银行下大标拉低均标，得标区间高位仍可望挑战0.87%--即目前央行收受28天期存单的利率。

上月两年期存单高标位在0.863%。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。

台湾央行周一标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.629%，结束此前连四次标售走升，且低于市场预期的0.64-0.655%，令市场感到意外。

台湾央行10月标售的两年期定存单加权平均得标利率为0.851%，符合市场预期，续创央行去年8月间重启两年期定存单标售后的最高水位。

台湾央行第三季理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年〞紧一点〞。他并表示，货币政策从适度宽松转为中性。

以下为近年两年期存单标售结果一览表：

标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%