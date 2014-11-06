《焦点》中国外汇储备告别高增长，战略性资本输出提供新选择

* 中国外汇储备快速增长已成历史

* 增量风险向私营部门转移

* 须加速资本输出应对风险

* 增加外储战略性投资，支持企业走出去

作者 倪蔚丹

路透北京11月6日 - 规模近4万亿美元的中国外汇储备正在告别激增岁月，然而国际形势风云变幻及主要储备货币波动，凸显管理全球最大外储资产仍须如履薄冰。这也促使中国政府从战略层面上鼓励资本输出，以提高这笔巨额国民财富的配置效率。

在美元快速升值背景下，中国三季度外汇储备陡降逾千亿美元。与此同时，伴随着单月贸易顺差迭创新高、“藏汇于民”重又成为趋势，新的外汇风险正在私营部门积累。为了防范外部风险，汇率和货币政策又势必受到牵制。

“美元升值造成外汇储备缩水，再加上由于资本流动的变化导致的外汇储备减少这两个因素加在一起，可能会使得我们的未来，起码四季度外汇储备减少应该说是成定局。”对外经济贸易大学校长助理丁志杰对路透说。

丁志杰认为，三季度国际收支平衡表已经显现出资本回流美国的迹象，美国停止量化宽松后，中国资本流出的规模可能加大。从保持汇率稳定的角度，可能又会导致央行需要动用外汇储备来干预市场。

中国外汇储备余额自2012年二季度末的3.24万亿美元逐季上升，今年二季度末已刷新纪录高点至3.99万亿美元，但三季度意外下降至3.89万亿美元。其中9月环比降逾811亿美元。

官方解释为美元升值导致其他币种外汇的估值变化，而央行退出外汇市场的常态式干预也导致增量下降。从私营部门看，由于美元升值和人民币汇率双向波动，其持汇意愿也在增强。

美元指数 自今年7月起已创纪录地连续升值四个月，迄今累计上升了7%；同期人民币兑美元 保持坚挺，升值达约1%。

中国经济体制改革研究会副会长樊纲近日在一论坛上也表示，虽然美国逐步退出货币政策，但日本、欧洲等经济体还都是非常宽松的货币政策，而人民币升值预期再起，贸易渠道的热钱流入又开始出现，这些都是中国下一阶段面临的国际风险。

在此背景下，人民币汇率也面临骑虎难下的局面。若为防止资本流出而进一步对美元升值，势必导致对其他货币加速走坚，从而伤及出口业；若选择允许汇率贬值，又有引发资本外逃之虞。而减小汇率波动、保持大体持稳的汇率，可能会与促进汇率双向波动、减少外汇市场干预的政策目标有所矛盾。

无论如何，如何加速资本对外输出并藉此达到国际收支自主均衡的目标已成为重中之重。这一方面需要提高外汇储备的配置效率，一方面要为企业走出去提供更为便捷的对外投资环境，从而达到消解外汇储备存量和增量风险的作用。

“中国资金若不在全球配置，那就变成了外汇储备，央行只好配置到美国、欧洲的政府债券上去，效率就比较低下。”樊纲亦表示。

**外汇储备增长已到临界点**

分析人士认为，未来外汇储备再出现大规模激增的可能性不大。虽然外汇储备由于有投资收益，自身会出现增长，但由于中国已意识到巨额的外汇储备是一种负担，未来可能会扩大政府对外投资，这令外汇储备激增的可能性下降。

“短期的外储减少并不意味着其将出现趋势性下降。从中国持续的贸易顺差状况来看，外汇储备的长期趋势亦是持续增加的。”光大证券首席经济学家徐高称。

不过，中国国内券商--海通证券周四发布最新研究报告指出，中国外汇储备有可能走入“有增有减”的新常态，而未来随着央行逐步减少干预外汇市场，可能无论美元走势如何，无论金融机构在外汇市场买卖外汇的量如何变化，央行口径的外汇占款都可能呈现有增有减、变化幅度减少。

虽然目前理论界对中国外汇储备的适度规模并没有定论，但丁志杰认为，随着人民币国际化进程深化，中国对外汇储备的需求会下降，两万亿美元的规模其实已经足够。

他强调，根据经验指标判断，一国较为合适的外汇储备规模约相当于GDP的10%、三个月的进口量、以及100%的短期外债。但无论从哪个指标判断，中国目前的外汇储备都远远超过了适度规模。

过去10多年来，随着中国外汇储备的高速增长，国际收支不平衡的弊端也与日俱增。在政府确定不追求外汇储备越多越好之后，外管局6月时明确表示，目前外汇储备的直接和间接收益已不足以抵消产生的问题和代价，将保持外汇储备规模合理稳定。

**战略性资本输出可期**

近年来中国贸易顺差规模受到控制的同时，非金融类对外直接投资呈现高速增长，今年绝对金额有望首次超过实际吸收外资。这显示中国输出剩余国民储蓄多年后，有望进入以直接投资方式输出资本的新阶段。

在此背景下，鼓励对外投资逐渐在上升为中国的国家战略。最新的中央财经领导小组会议上提出，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路（一带一路）建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

中国国家主席习近平在会议上解释，发起亚投行是要为“一带一路”有关沿线国家的基础设施建设提供资金支持，促进经济合作；设立丝路基金是要利用国内资金实力直接支持“一带一路”建设。

这代表专家们的有关倡议正在付诸实施。他们认为，应该将外储资金从货币性金融资产转为实际资产，尤其是要增加外储资金在区域合作等战略性方向使用，并切实扶持企业走出去。 结合“一带一路”策略并通过金砖国家开发银行、亚投行进行投资，势必成为改善外汇储备投资的一大亮点。

中国人民银行货币政策司副研究员孙国峰在10月15日出版的《国际金融研究》第10期上的文章中指出，中国通过资本输出平衡贸易顺差还有很大空间。在对外直接投资方面，中国企业“走出去”需求很大；在私人部门金融投资方面，中国在近年来经济快速增长的背景下，个人积累了大量财富，有较强的对外投资意愿。

而利用外储支持企业走出去，也可以缓解企业走出去融资困境。新希望集团董事长刘永好就认为，利用外汇储备来组建相应的基金，或者推出优惠的政策措施并不会给国家带来极大的损失。

此外，扩大进口一些先进技术设备和关键零部件以及稳定资源型产品，亦是未来外汇储备投资的方向之一。

为稳定外贸进口，中国国务院办公厅周四发布关于加强进口的若干意见，明确提出继续鼓励先进技术设备和关键零部件等进口，稳定资源性产品进口，支持和鼓励企业建立商业储备。此举有利于用好外汇储备，促进国际收支平衡，提升开放合作水平。 （完）