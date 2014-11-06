中国房地产：三季度全国综合地价涨势持续放缓--土地勘测规划院报告

路透北京11月6日 - 中国楼市调整波及土地市场，地价涨势持续放缓。中国土地勘测规划院最新报告称，今年三季度全国综合地价水平保持微幅上升，但环比、同比增速持续放缓，其中住宅地价环比增速回落幅度最为明显。

其发布的《2014年第三季度全国主要城市地价监测报告》并预计，第四季度土地市场总体平稳，商业、住宅用地价格继续保持高位调整态势，工业地价平稳上涨。

该报告统计数据显示，今年三季度，全国主要监测城市综合地价（包括商业、住宅和工业用地等）环比增速为0.78%，连续第三个季度放缓，较上一季度下降0.58个百分点；商服、住宅、工业地价环比增速均呈放缓态势，其中住宅地价环比增速为0.42%，较上一季度回落1.03个百分点，回落幅度较大。

全国主要监测城市中，综合、住宅地价环比下降的城市上升至两成，六成城市环比增速处于平稳区间。

报告指出，总体看来，除平均竞价轮次有所上升外，三季度各地成交的异常地块数量、平均溢价率及土地面积总和等指标均延续今年以来的大幅回落态势，显示市场土地购置需求进一步弱化（萎缩）。

此外，四大一线城市上报异常地块宗数在全国总量中的占比进一步提高（达到44%），反映出在整体市场不景气的背景下，一线城市市场的活跃度及抗压性更高，不同类型城市间的分化明显。

关于当前土地市场形势，报告分析称，国内外经济处于缓慢复苏调整期，下行压力依然明显，资金流量总体偏紧，引致需求减弱，土地市场上升乏力，地价环比涨幅持续回落。

报告并称，“限购”政策的取消或放松，体现了“发挥市场在资源配置中的决定性作用”的落实，房地产的市场化调整应成为“新常态”的组成部分，进而带动地价的市场化波动。

国家统计局此前数据显示，1-9月，房地产开发企业土地购置面积24,014万平方米，同比下降4.6%，降幅比1-8月扩大1.4个百分点；土地成交价款6,781亿元，增长11.5%，增速回落1.3个百分点。

统计局新闻发言人盛来运表示，今年房地产分化调整的态势仍然在持续，但是房地产市场运行总体还是比较稳定的，调整的幅度相对比较温和；近期一些地方包括有关部门放松限购、限贷政策，这是政策在向市场调节回归，更多的让市场发挥调节的作用，这是符合改革的方向的。(完)

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