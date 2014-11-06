投行观点：JEFFERIES将洲际交易所(ICE)目标价从220美元上调至250美元，评级为买进

台湾个股：鸿海考虑在美国进行投资，方案未最终确定--董事长郭台铭

路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果的主要供应商--台湾鸿海董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。