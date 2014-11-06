全球金市：金价因美元回落而小涨，但仍接近四年半低点

美元指数周三触及四年高位，受上周日本央行意外宽松措施及美国共和党在期中选举大胜消息提振。
“别想去接一把落下的刀，”荷兰银行分析师Georgette Boele评论金价时称。“美元升势还有续涨空间，特别是如果美联储今年态度变得更强硬的话。”
荷银称，年底前金价可能跌至1,100美元，明年年底前可能跌至800美元。
0728GMT，现货金 上扬0.3%，至每盎司1,144.10美元。金价跌破1,160及1,150美元支撑后，周三挫跌逾2%，触及四年半低点1,137.40美元。
技术分析师称，若金价跌落重要回档位1,154美元，可能测试1,000美元水准。
银价接近2010年2月以来低位15.13美元，上日大跌4%。现货铂金 短暂跌破1,200美元，但之后回升。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1144.1 3.14 0.28
现货银 15.32 -0.02 -0.13
现货铂金 1201.5 -2.25 -0.19
现货钯金 755.2 0.9 0.12
COMEX期金 1143.9 -1.8 -0.16
COMEX期银 15.335 -0.104 -0.67
汇率
欧元/美元 1.2514
美元指数 87.241
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 朱晓军/蔡美珍；审校 艾茂林/李婷仪)