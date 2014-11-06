中国政策：加快推进“一带一路”建设，建立丝路基金--国家主席

路透北京11月6日 - 中央财经领导小组日前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

新华网周四援引习近平讲话并指出，要做好“一带一路”总体布局，尽早确定今后几年的时间表、路线图，要有早期收获计划和领域；要抓住关键的标志性工程，力争尽早开花结果。

“要做好‘一带一路总体布局，尽早确定今后几年的时间表、路线图，要有早期收获计划和领域，”习近平称，推进“一带一路”建设要抓落实，由易到难、由近及远，以点带线、由线到面，扎实开展经贸合作，扎实推进重点项目建设。

他指出，推进“一带一路”建设，要抓住关键的标志性工程，力争尽早开花结果。

具体而言，就是要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单；并要高度重视和建设一批有利于沿线国家民生改善的项目。

习近平并强调，“一带一路”建设要发挥市场机制作用，鼓励国有企业、民营企业等各类企业参与；要重视国别间和区域间经贸合作机制和平台建设工作，设计符合当地国情的投资和贸易模式；并要加大对外援助力度，发挥好开发性、政策性金融的独特优势和作用，积极引导民营资本参与。

他指出，发起并同一些国家合作建立亚洲基础设施投资银行是要为“一带一路”有关沿线国家的基础设施建设提供资金支持，促进经济合作；设立丝路基金是要利用国内资金实力直接支持“一带一路”建设。

"要注意按国际惯例办事，充分借鉴现有多边金融机构长期积累的理论和实践经验，制定和实施严格的规章制度，提高透明度和包容性，确定开展好第一批业务，”习近平称。

“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点。2013年9月7日，习近平在哈萨克斯坦发表重要演讲，首提“丝绸之路经济带”的战略倡议；同年10月3日，他在印度尼西亚国会发表重要演讲，首提“21世纪海上丝绸之路”。

亚洲基础设施投资银行(AIIB)今年10月底在北京宣布成立，中国财政部长楼继伟和印度、泰国、马来西亚等21个国家的代表参与签约。该行旨在为发展中国家提供项目贷款。中国将成为该行最大的股东，持股比例至多50%。 （完）

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