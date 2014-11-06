《路透晚报》--11月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：因获利了结而收低，三得利逆势跳涨

日本股市周四回落，因投资者对近期涨幅了结获利。日经指数下跌0.9%，至16,792.48点，日本央行意外宣布进一步放宽货币政策后的迅猛涨势宣告结束。三得利食品国际跳涨5.4%，该公司发布的1-9月获利强劲。东证股价指数下滑1.1%至1,365.35点；JPX-日经400指数下跌1.2%，报12,378.48点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，装备制造板块走强带动大盘探底回升

中国股市沪综指小幅收涨，盘中振幅有所加大。分析师指出，早盘资源类板块下跌拖累大盘下探，午后则受装备制造板块走强带动探底回升，而整体量能仍保持较高水平，显示市场仍处于强势调整过程中。沪综指收报2,425.86 点，涨6.61点或0.27%；上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为2,017亿元。

--香港股市：收低，近日上涨后获利了结卖压涌现

香港股市收低，受近日上涨后的整理走势压抑，另外，亦受沪港通进展的不确定性拖累。恒生指数收低0.2%，至23,649.31点，恒生国企指数跌0.5%。分析师称，沪港通延后的影响，压过美股涨势利多。

--全球汇市：美元先升后跌，欧元低位盘旋等待欧洲央行会议

美元兑日圆下跌，投资者对先前大幅涨势进行获利了结，等待欧洲央行(ECB)政策会议和美国非农就业数据。欧元略高于两年低位，投资者观望欧洲央行总裁德拉吉今日稍后将如何应对反对意见。交易商指出，自上周五日本央行意外宽松政策后，美元兑日圆已大涨逾5%，美元很容易出现回落。0901GMT，美元兑日圆跌0.03%，报114.61日圆，之前升至七年高位115.52。欧元区企业成长调查表现不佳，加上上周日本央行扩大货币刺激，已使欧洲央行面临更大的宽松政策压力。

--国际油市：布兰特原油跌回83美元下方，因基本面疲软

布兰特原油期货逆转稍早升势，跌回83美元下方，因为虽然美国原油库存数据和就业增长报告带来短暂乐观人气，但脆弱经济前景引发的忧虑再度主导市况。此前数据显示截至10月31日当周美国原油库存微升46万桶，不及分析师预估的上升220万桶。0816GMT，布兰特原油下跌0.55美元，至每桶82.40。美国原油下跌0.39美元，至78.29美元。

--全球金市：金价因美元回落而小涨，但仍接近四年半低点

金价小涨，因美元在大涨后稍作休整；但黄金仍守在2010年4月以来低点附近，市场越来越担心下一步会跌向每盎司1,000美元。很多人认为，美元周四只是暂时下滑；随着美联储可能较预期更快地升息，而且经济数据强劲，料将推动美元继续上行。0818GMT，现货金上扬约4美元，至每盎司1,144.90美元。银价接近2010年2月以来低位15.13美元。现货铂金短暂跌破1,200美元，但之后回升。

--金属期市：伦敦期铜走低，受供应疑虑及美元走强打压

伦敦期铜小幅走低，美元走强，加上更多迹象显示欧洲及中国经济成长放缓，令期铜进一步承压。秘鲁官员的谈话，仅为铜价提供有限支撑。秘鲁矿业部副部长表示，秘鲁今年铜产量将低于先前预估，暗示全球铜市供应过剩情况可能没有预期严重。0810 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报每吨6,634.50美元，下跌0.05%。上海期交所主力期铜1月合约下跌约0.3%，收报每吨46,810元人民币。