券商观点：“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点--申万

路透北京11月6日 - 中国券商--申银万国发表研究报告称，“一带一路”是中国新一轮开放和走出去的战略重点，将助力中国走出去，为世界经济尤其亚洲经济发展发挥更大作用，同时有助于解决中国产能过剩、需求不足的矛盾，为中国经济增长寻找新的增长动力。

该券商综合分析后认为，新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波港、泉州、厦门、广州、北部湾值得重点关注，交通运输、建筑、建材、电力油气、商贸旅游等行业将明显受益。

中央财经领导小组日前召开第八次会议。中国国家主席习近平在会上表示，要加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路(“一带一路”)建设，并以创新思维办好亚洲基础设施投资银行和丝路基金。

以下为申万报告的要点摘录：

**结论或者投资建议：

一带一路好比是中国再次腾飞的两个翅膀，由习主席一年之前提出，已经得到越来越多的国家尤其是发展中国家的支持。在金砖国家开发银行、亚投行成立之后，一带一路规划更值得期待，存在随时出台的可能。一带一路建设作为新时期国家战略将助力中国走出去，为世界经济尤其是亚洲经济发展发挥更大的作用。同时有助于解决中国产能过剩，需求不足的矛盾，为中国经济增长寻找新的增长动力。

从地区上看，“一带一路”所覆盖的省份与节点城市范围极广，而实际上受益程度则呈现出差异化。综合分析我们认为新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港、宁波港、泉州、厦门、广州、北部湾值得重点关注，交通运输、建筑、建材、电力油气、商贸旅游等行业将明显受益。

**原因及逻辑：

秉承古代丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神，一带一路建设主要要做好五通：政策沟通；道路联通；贸易畅通；货币互通；民心相通。具体包括：开辟交通和物流大通道；实现贸易和投资便利化，打破地区经济发展瓶颈；推进各国金融产业合作；成立能源俱乐部组织；建立粮食合作机构。

一带一路提出之后各省份都在积极争取，但最终的规划尚待明确。相对取得共识的看法是“丝绸之路经济带”，在古丝绸之路的基础上横贯东亚，包括西北五省（陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）与西南四省（重庆、四川、云南、广西）；“海上丝绸之路”将对接东南亚临海港口，主要有三个主港（泉州、广州、宁波）和其他支线港喂给港，东部六省（广东、福建、浙江、云南、广西、海南）。