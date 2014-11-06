中国企业：光明食品正评估海外子公司上市计划，品牌商并购明年有进展

路透上海11月6日 - 目标成为跨国食品企业的中国光明食品集团高层周四表示，之前公司并购的玛纳森、维他麦等海外子公司的上市计划正进一步评估中，未来海外并购还将继续，主要围绕牛奶、糖业、品牌代理商等五类产业进行并购，估计品牌代理商方面的并购明年会有进展。

光明食品集团副总裁葛俊杰在出席上海国际食品博览会新闻会间隙对记者表示，玛纳森及维他麦的上市地点，集团正评估在香港、企业所处区域或全球性证交所上市的利弊。

“实现海外企业的证券化，是我们国际化战略中的重要步骤。”他指出，光明食品集团已将玛纳森、维他麦的上市列入集团工作计划，组建了专门小组进行相关的协商，对上市地展开评估，并对这两家企业的战略、商业模式和业务定位进行整体安排。

光明食品集团旗下光明乳业 收购新西兰牛奶公司新莱特（Synlait) 后，将其于2013年7月在新西兰证交所上市，打响光明集团海外资产上市第一枪。而光明食品集团在A股市场亦有光明乳业、金枫酒业 等四家上市公司。

对于这些海外子公司的融资规模等细节，葛俊杰未做过多描述。他举例说，“（维他麦上市时）让出20%-30%(股权)是一个不错的选择，但我们控股权还会保留。”

他并称，这些子公司将围绕中国巨大的消费市场做好协同，“要把中国故事讲好”。例如玛纳森已开始将其中国的营销平台进行整合，并将一些澳大利亚的特色产品，例如橙子、葡萄酒、蜂蜜及坚果等食品逐步引入中国，光澳橙今年在中国销售将达1亿元人民币。

他同时透露，公司未来考虑在欧洲、北美和东南亚市场，收购类似玛纳森那样的品牌运营商，目前正在积极洽谈中，明年可能有很大突破。

葛俊杰还总结了未来公司海外并购的五个重点产业，即乳业，糖业、分销和品牌代理、现代农业、葡萄酒；并购资产的区域，重点关注澳新地区和欧洲，适度关注北美市场和东南亚市场。

光明食品2011年收购澳大利亚食品分销巨头玛纳森75%股权，该次交易总估值为5.3亿港元；并在2012年收购维他麦60%股权，当时维他麦的估值达12亿英镑。今年光明食品陆续宣布了多项重大海外并购案，例如收购以色列最大食品公司Tnuva的56%股权及收购意大利橄榄油企业Salov集团的多数股权，预计这些交易在年内完成交割。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)