《中国债市每日综述》现券收益率及IRS微涨，短期继续做多动力暂缓

* 现券收益率及IRS均小幅反弹

* 短期机构继续做多动力有限

* 市场对现券后市向好预期仍存

* 受APEC会议影响资金供给以七天期为主

路透上海11月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率及IRS(利率互换)均小幅反弹。交易员表示，继宽松预期支撑现券收益率快速下跌后，在获利盘回吐压力下，短期机构继续做多动力暂缓，但后市向好预期仍不改。

他们并认为，目前市场收益率继续下行空间暂有限，因消息面相对较为淡静，短线或难脱震荡盘整，机构多待10月数据之后再觅更多指引。

“(收益率)有点反弹，幅度不大，长端两三个(基)点吧，IRS也是，”北京一银行交易员称，正常波动，毕竟前期收益率下了那么多，获利盘也需要时间消化。

他还表示，短期估计现券还将小幅调整，但是整体向好的态势不会改变，目前暂将关注焦点集中在下周将公布的10月宏观经济数据。

“今天比较平静，”上海一银行交易员亦认为，早上收益率有一波反弹，幅度约在3个基点(BP)，但随后买盘出现，只是继续追涨的力量也不强。

他并指出，央行宽松政策利好尚未兑现，现券市场仍有足够理由看多，目前只能维持震荡，看看后续政策动向。

公开市场方面，央行周四操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静。分析人士指出，目前货币政策以保持银行间市场流动性宽松，并以此将低利率传导至实体经济的方向为主。故公开市场除利率变化会影响交投情绪外，多放或少放几百亿资金，对流动性的边际影响几乎看不到。

剩余期限约9.2年的国开固息债140205券最新成交收益率 在4.0350%，上日尾盘为4.0200%。剩余期限约9.62年的固息国债140012券最新成交收益率 在3.6200%，上交易日尾盘为3.6100%。

国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1503 今日收报97.060元人民币，较上日结算价跌0.072元，或0.07%。

**受APEC会议影响资金供给以七天期为主**

银行间资金市场周四主要回购利率 小幅波动，资金供需期限仍呈不匹配格局。亚太经合组织(APEC)领导人会议仍在进行中，受北京调休影响，大行交易员实行轮值，隔夜供给较少，七天及以上期限居多。

“开会影响，还是有点紧张的，一大早就来抢隔夜，很多借不到的。”上海一商业银行交易员称。

她并指出，四大行及政策性银行位于北京，大部分交易员周五开始都要轮休，融出期限以七天为主，只有不在北京的部分股份制机构还出一些隔夜，远远满足不了需求。

“但(资金)总量还是在的，这个月也没什么走款因素，财政应该也是投放的。”她并补充指出。

北京一股份制商业银行交易员则提到，政策性银行等主要融出机构基本只留很小一部分隔夜资金供值班交易员处理，个人认为，隔夜价好但量太少，会议影响也就一周左右时间，七天期限亦可接受。

11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,888.75亿元，上日为11,440.15亿元；其中，隔夜品种为5,211.90亿元，上日为8,549.52亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6011 2.5663 +3.48 5,211.90

七天 3.1509 3.1673 -1.64 4,721.00

14天 3.7775 3.7673 +1.02 826.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.1200 0.9800 +114.00 30.07

七天 2.8050 3.1100 -30.50 3.61

14天 3.3000 3.2000 +10.00 0.24

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6600 2.6500 +1.00 --

七天 3.1800 3.2200 -4.00 --

14天 3.7100 3.7200 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5580 2.5420 +1.60 --

七天 3.1180 3.1710 -5.30 --

三个月 4.4030 4.4234 -2.04 --