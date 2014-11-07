《中国大宗商品综述》“APEC蓝”促环保加码，钢价短期向上但难反转

作者 李文科

路透北京11月7日 - 本周APEC会议期间北京出现的久违蓝天让“APEC蓝”一夜成为流行词，然首都恐在今后两天再被雾霾袭击的天气预报，正刺激环保措施全面升级，其中周边钢厂仍是监控重点，趋紧的停产限产措施料提升短期钢价反弹空间，但尚难扭转中长期疲态。

考虑到这一轮加码的停产限产措施已扩散到河北其他地方以及山东、河南等地，波及到的工矿企业产能规模也更大，此次环保所涉规模之广已经超过了奥运会期间，堪比“十一五”最后几个月冲刺节能减排指标的势头，对处于触底反弹区域的短期钢价无疑有着极大提振。

“自10月中旬以来，为保障APEC会议期间北京空气质量，京津冀及周边地区出台各项保障措施，刺激市场触底反弹，并提高反弹幅度。”中联钢资深分析师胡艳平称。

受此影响，上期所螺纹钢期货主力合约 自10月8日触及合约低点每吨2,460元后开始启动一轮震荡反弹行情，最高反弹176元，幅度为7%，但之后受矿石价格持续下跌以及需求不旺等压制，螺纹钢期价震荡下滑。

浏览中国为保障APEC会议而采取停限产措施范围，请点击: link.reuters.com/ker33w

本周三(5日)开始，为期一周的2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周活动陆续在北京举行。而为保证会议顺利举行，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体从今日开始进入为期六天的调休放假。

金银岛钢材分析师易易则指出，钢材价格反弹只是阶段性的，在钢材产能受限的更多是轧钢等短流程企业，高炉关停的现象比较小，加上运输能力和下游需求在这一期间也同样受限，尽管钢材市场报价有明显上升迹象，但有价无市的状况相当明显，这也是期货市场并没有明显跟涨现货的原因。

受环保再加码影响，金银岛跟踪的部分钢材价格暴涨，周四河北型材价格每吨大涨70元，邯郸的线材也上涨50-70元不等，这一幅度已经是非常惊人。而与此同时，螺纹钢期货主力合约昨天小幅收跌，但周五呈小幅上扬。

实际上，如上所述，之前钢材期货和现货市场已出现不同程度的上涨，提前消化了这一消息，其中建材品种涨幅最大。但环保力度加码料将对短期钢价形成支撑，不过一旦会议结束粗钢日产量恢复，市场有可能重拾“年末资金紧张、冬储欲望不强”等观点，继续加大看空预期。

之前，中钢协高层亦在回应APEC期间钢产量受限的问题时表示，“具体多少钢材产能受限，这需要看天气的状况，等会议结束后才好统计。”

尽管中国环保部16个督导组分别赴京津冀及周边地区“驻点督导”，但有调查人员发现“被停产”钢厂仍在正常组织生产，而环保部网站亦承认“廊坊霸州及天津宝坻、蓟县、塘沽等地面源点源污染频繁出现”。此后执行力度便大大加强，停限产范围亦进一步扩大。

中国钢铁工业协会此前公布的10月下旬粗钢日产量意外大幅下降，主因八家企业未报产量所致。不过，考虑到北京APEC会议期间的高规格限产停产措施，11月上旬中钢协粗钢日产水平料维持较低水平。

中钢协数据显示，10月下旬粗钢日产量意外大降逾7%至163万吨，至少是2013年以来的最低点，仅相当于测算年产粗钢约6亿吨的水平，远低于去年的创纪录粗钢产量7.52亿吨。

**11月钢价料重回弱势震荡**

为了“APEC蓝”而采取的措施推动钢材价格出现上涨是肯定的，但长远来看，仅这几天限产停产，对于产能过剩的中国钢铁行业而言杯水车薪，只有真正对供需形成实质性影响的长效措施方是上策。

市场广泛预期，在APEC会议结束之后，钢材市场将很快回到疲态，严峻的供需矛盾依旧主宰钢材市场。

不过，即将于2015年开始实施的新环保法料对钢铁业形成硬约束，新的钢铁排放系列新标准也已经开始实施，钢铁行业需投入更多资金用于环保设备的采购和运行，企业资金压力料更加紧张，但对钢铁业长远发展可能大有裨益。

“可以预见，宏观经济新常态将对我国钢铁行业的发展产生直接、长期、深刻的影响。...面对高产能和增产势头，必须减速、换档、踩刹车；面对环保节能市场竞争的压力，又必须提速、升档、加油门。”中钢协副会长张长富此前在公开场合指出。

的确，除了经济增速下滑导致钢材需求低迷，经济增长方式转变对钢铁需求强度下降的影响更巨，两方面因素叠加导致了钢材需求增长乏力，且这样的情况将成为钢铁业的新常态。

山钢股份莱芜分公司营销管理部王雷和张亮就撰文指出，总体来看，国内钢市供需矛盾仍然突出，市场信心依然不足，经过前期的快速上涨后涨势趋缓，预计11月国内钢市将重回弱势震荡格局。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国上海政府网周四称，上海清算所年底前有望推出自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务，这是自贸区内首个大宗商品衍生品清算业务。

--中国大连商品交易所负责人称，下一步交易所将进一步做精做细已上市品种，做好夜盘交易品种扩大和农产品期权上市准备工作，择机推出豆粕及其它国际化程度较高品种的夜盘交易，积极探索开展场外市场建设。

--中国大连商品交易所最近发布开展豆油、棕榈油集团内仓单串换试点的通知，至此，由豆粕期货开始的仓单串换试点扩大到三个品种，有利于促进期现结合。

--中国期货业协会最新统计资料表明，10月全国期货市场交易规模较上月有所下降，当月全国期货市场成交量和成交额，同比分别增长49.57%和14.03%,环比则分别下降7.89%和11.66%。

--中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，10月下旬重点钢企粗钢日产163.1万吨，旬环比大降7.46%。