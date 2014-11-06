中港个股：中行境外发行30亿美元二级资本债券，规模为中资银行最大

路透北京11月6日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四称，该行境外二级资本债券已成功完成发行定价，最终发行规模为30亿美元，票面利率5%，期限10年。为迄今中国商业银行在国际市场上发行规模最大的二级资本债券。
中行网站新闻稿表示，该行是次债券根据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》发行，是符合巴塞尔III标准的减记型二级资本债券，用于补充中国银行的二级资本。
“本次发行丰富了中国银行资本结构，增强了资本实力，为中国金融机构在全球发行资本工具积累了宝贵经验。”中行称。
本次发行面向包括美国合格机构投资者在内的全球市场发售。投资者认购踊跃且地域分布广泛，亚洲占比60%、美欧占比40%。
此次债券获得国际三大评级机构评级，分别为穆迪Baa3、标普BBB+和惠誉BBB+，同时符合新兴市场公司债券指数（CEMBI）及摩根大通亚洲信用债券指数（JACI）等国际主流债券指数准入标准。
中国银行此前发行了65亿美元优先股，发行股息率定为6.75%。全部用于补充其他一级资本，按去年末的资本基准计算，发行后的一级资本充足率将达10.12%，发行前则为9.7%。
资本充足率亦由12.46%升至12.88%。
据此前公布的方案，中行拟在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元人民币；境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。 （完）
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)