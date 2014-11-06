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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 17:53 BJT

离岸人民币：中银台北可在大陆同业市场拆借人民币给台资行大陆分支

路透台北11月6日 - 台湾央行周四表示，中国银行 台北分行已获准参与大陆银行间同业拆借市场，且其允诺未来可拆借人民币予台资银行的大陆分/子行。

央行指出，为了协助提供台资银行大陆分行与子行人民币资金的需求，中银台北分行已允诺拆借人民币资金予台资银行大陆分行与子行，以应业务营运之需。

央行并称，2013年1月已核准中国银行台北分行为台湾地区人民币清算行。截至目前为止，中银台北分行办理各项人民币清算业务十分顺畅，业务量与日俱增。(完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
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