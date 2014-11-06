台湾汇市：台币带量续创七个月低位，后续关注欧洲央行利率决策

* 台币连六贬续创七个月低位
* 外资盘初汇出惟午后转趋双向
* 后续关注欧洲央行利率决策
* 明日实质交易暂估在30.530-30.630
路透台北11月6日 - 台币兑美元 周四连六日收贬，带量续创七个月收盘新低。汇银人士指出，随着日本央行总裁言论持续延烧，亚币疲软不振，台币实质交投一度贬破30.600整数关卡，但午后亦跟随日圆、韩元跌幅收敛，后续关注欧洲央行利率决策及美国非农就业数据。
交易员表示，亚币震荡趋跌态势日趋明显，操作难度加大，外资盘初偏向汇出但午后交投转趋双向，连进口商也因台币实质交投急跌而进场买汇，反倒是出口商眼见台币贬破30.600后转向观望，期待卖在更好价格。
“老大(台湾央行)今天怎么这么客气，只小贬0.3分，不可能放手让台币一次贬很凶。〞一位本地大型银行交易人士说。
交易员表示，这两天国际盘变数较多，包括今日稍晚欧洲央行公布利率决策及周五美国也将公布非农就业报告，且国际美元稍有回落，亚币竞贬态势将趋缓，观望不确定因素一一厘清。
至于今日台北外汇及元太外汇总成交量达12.34亿美元。交易员表示，今日成交量明显较近日增加，主要来自外资、进口商买汇及出口商抛汇卖需。
今日台币续创逾七个月收盘低位，前波收盘低位为3月26日的30.605。盘中低位则来到30.625，亦续创逾七个月新低，前波盘中低位为3月24日的30.667。
交易员并预估，明日台币兑美元实质价位区间料在30.530-30.630。台币今日主要交易区间在30.520-30.620，上日交易区间在30.482-30.520。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度收敛至价平附近；一个月远汇报价 尾盘在30.560/30.580左右，上日纽约盘收在30.580。
台湾股市周四收跌0.8%，报8,891.02点；证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股买超38.18亿台币，连续九个交易日买超共计636.02亿台币；上交易日为买超25.80亿台币。TW-STX-LZT]
韩国韩元周四触及14个月低点，因韩国一高层官员表示，韩国将控制韩元汇率，与日圆贬势一致，而受到美元走跌影响，其他亚洲新兴货币多数反弹。
本周余日全球重要经济事件与数据包括：
11/6(四)：美国10月Challenger企业计划裁员人数、美国第三季劳工成本和非农生産率初值、美国芝加哥联储总裁埃文致词、美联储理事理事鲍威尔发言、英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率声明和记者会、欧元区财长会议；
11/7(五)：台湾公布10月进口/出口数据、美国10月非农就业岗位和失业率、美国9月消费者信贷、美国克利夫兰联储总裁梅斯特发表讲话、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表讲话、欧洲央行执委科尔发表演说。
环球重要新闻请见
16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 盘 亿美元
台北外汇经纪公司 30.605 30.602 30.520-30.625 30.610 8.30 6.14
元太外汇经纪公司 30.603 30.600 30.550-30.625 30.608 4.04 3.03
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 0.020/0.030
美元/台币六个月期 -0.125/-0.105 -0.130/-0.110
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