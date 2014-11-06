中国央行报告：合意贷款是符合宏观审慎政策要求的工具

路透北京11月6日 - 中国央行周四晚间发布了第三季度货币政策执行报告，在有关合意贷款的专栏中，重点解答了什么是合意贷款，以及其出现的合理性。

以下为专栏内容全文：

近期媒体多次提及的所谓“合意贷款”，实际就是指差别准备金动态调整机制，其核心内容是指金融机构适当的信贷投放应与其自身的资本水平以及经济增长的合理需要相匹配。其资本约束不仅包含过去8%的最低资本要求，还包含逆周期资本、系统重要性附加资本、储备资本等基于宏观审慎的资本要求；经济增长的合理需要意味着整体信贷增速不应过多偏离经济预期增长目标。信贷扩张越快，偏离合意水平越多，未来积累的风险就可能越大，因此资本要求就会相应提高，以此来抑制金融扩张的顺周期波动，防范系统性风险积累，保障金融支持实体经济的可持续性。合意贷款是建立在资本约束基础上的一种透明、规则化的宏观审慎政策工具，有别于行政性的规模管制。

合意贷款工具在当前宏观调控环境中仍有其合理性，是以新型宏观审慎工具消化前期刺激政策影响的一种选择。应当看到，调控框架的选择要综合考量各方面制约因素，并符合经济发展阶段的要求。在应对国际金融危机一揽子刺激措施显现成效、经济复苏态势逐步巩固后，人民银行按照国务院部署即开始引导货币条件回归常态。但当时各方面意见不统一，来自市场的压力很大，而利率、准备金等工具的信号作用又比较强，需要借助于宏观审慎措施，通过引导商业银行更稳健经营来抑制其过度扩张。人民银行多年来都强调向市场化的间接调控方式转型，包括更多发挥流动性管理和价格型工具的作用。但价格工具的运用也受到多种因素掣肘，如流动性约束和较大幅度调整利率难以被接受、部分微观主体对利率敏感性不够、汇率市场化进程仍需推进等，因此还必须借助于宏观审慎等政策工具发挥必要作用。未来随着形势变化和改革推进，调控工具自然会有不同选择。

合意贷款具有透明、规则化以及动态调整的特点。金融机构可根据既定公式和相关参数自行测算合意贷款增速，并了解宏观政策取向和导向。这在最大程度上限制了人为的自由裁量权，也体现出其与传统贷款规模分配的根本区别。当然，执行中也存在一些复杂因素，如部分农信社资本充足率长期低于监管要求甚至为负，若严格执行规则标准，本应收缩贷款，这在一些缺乏金融服务的偏远、贫困地区可能对当地经济发展产生较大影响。再如，近年来村镇银行等新设机构较多，缺乏足够历史数据。这些特殊性要求有一定灵活度。合意贷款也是动态调整的，能够适时反映宏观形势以及金融机构自身经营状况的变动情况。一方面，金融机构自身资本充足水平等因素的动态变化，会引起合意贷款变化；另一方面，央行根据宏观形势等变动也会适时调整宏观审慎政策参数。整体看，宏观审慎工具实 施以来，信贷投放总体适度，符合经济发展的要求，结构也更趋合理。

合意贷款增速通常是年度贷款增速，年内的贷款进度由金融机构根据实体经济的实际贷款需求以及自身流动性状况和经营战略等自主安排。总体上，合意贷款按照大体均衡、不大起大落的原则把握，但根据实体经济的实际贷款需求情况也有一定弹性和灵活度。尤其是农村金融机构可结合农业季节性规律，灵活安排贷款节奏。一般而言农村金融机构前几个季度贷款比例较高，与季节性规律基本相符。