更新版 1-离岸人民币：中行将调高台资行大陆分支拆借额度2-2.5倍--台湾央行

* 中行允诺调高台资银行大陆分支机构拆借额度2-2.5倍--央行
* 拆借利率冀能考量在台吸收人民币存款的利率
(新增细节)
路透台北11月6日 - 台湾央行周四表示，已居中协调中国银行 总行将调高台资银行大陆分支拆借额度2-2.5倍，充分支持台资银行大陆分/子行的流动性。
台湾央行副总裁杨金龙周四在临时召开的记者会中表示，中国银行总行已允诺将台资银行大陆分支机构的授信额度提高2-2.5倍，目前台资银行大陆分行共有11家分行、两家子行，有半数具银行间拆借资格，这些银行可马上受惠。
〞这样可以确保流动性和资金缺口的弭平，〞他说。
杨金龙称，部分银行向台湾央行反映，由于分行成立时间不久，资金来源有些困难，但是台资企业又有借款的需求，因此台湾央行已请中国银行总行及台北分行，能在大陆银行间同业拆借市场全力支持、拆借予台资银行。
此外，他还表示，央行也请中国银行在拆借人民币予台资银行大陆分/子行时给予利率优惠，因中银台北在台湾吸收了利率低于大陆境内的人民币存款。
只不过，一位官股银行的大陆分行主管表示，目前银行不缺人民币资金。此外，自从先前中银台北分行调降给台湾的参加行人民币的转存利率后，人民币资金去化更没有好的去路。
央行稍早新闻稿中指出，为了协助提供台资银行大陆分行与子行人民币资金的需求，中银台北分行已允诺拆借人民币资金予台资银行大陆分行与子行，以应业务营运之需。
央行并称，2013年1月已核准中国银行台北分行为台湾地区人民币清算行。截至目前为止，中银台北分行办理各项人民币清算业务十分顺畅，业务量与日俱增。(完)
(记者 林妙容/詹静宜; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)