中国央行：三季末贷款加权平均利率跌落7%，融资成本高有所缓解

* 企业贷款加权平均利率已降至6.97%

* 9月超储率则为2.3%

* 已投放了MLF、PSL等工具加大对实体经济支持

路透香港11月6日 - 中国央行周四晚间发布了第三季度货币政策执行报告，报告显示，在8月份国务院多措并举着力缓解企业融资成本政策发布后，中国企业融资成本高得到一定缓解，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%，比上年12月份下降0.23个百分点。9月末超储率则为2.3%。

央行表示，国务院政策发布后，一方面，运用多种货币政策工具组合保持信贷合理增长、改善信贷结构。灵活双向调节流动性，在保持流动性总体适度的前提下，加大支农再贷款力度，运用中期借贷便利工具（MLF）为符合宏观审慎要求的商业银行提供资金支持，通过抵押补充贷款工具（PSL）为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，进一步改进宏观审慎管理指标，逐步扩大地方法人等中小金融机构和对棚改、稳外贸支持力度较大金融机构的信贷投放空间。

适时运用价格杠杆引导市场利率适当下行，7月、9月和10月三次下调 14 天期正回购操作利率共40个基点，自 9 月份起适度下调 PSL 资金利率。

另一方面，督促金融机构完善考核评价指标体系、清理整顿不合理金融服务收费、提高贷款审批和发放效率。此外，大力发展直接融资，规范同业和理财业务。 在相关部门、金融机构的协调配合和共同努力下，企业融资成本高问题得到一定程度缓解。

9月末，银行间市场3年期、7年期AA级企业债的到期收益率分别为5.78%和6.62%，较上年末下降1.57 个和0.84 个百分点。9月份，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为6.97%，比上月下降0.12个百分点，比上年12月份下降0.23个百分点。

其中，一般贷款加权平均利率为 7.33%，比上月下降 0.11 个百分点；票据融资加权平均利率为 5.22%，与上月基本持平。个人住房贷款加权平均利率为 6.96%，比上月下降 0.05 个百分点。