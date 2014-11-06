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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 18:22 BJT

表格：OECD对G20国家2014-2016年经济成长率初步预估

实质GDP成长率(%)

2014 2015 2016

中国 7.3 7.1 6.9

印度 5.4 6.4 6.6

印尼 5.4 6.0

墨西哥 5.4 6.0

韩国 3.8 4.1

全球 3.3 3.7 3.9

土耳其 3.2 4.0

美国 2.2 3.1 3.0

英国 2.7 2.5

加拿大 2.5 2.4

澳洲 2.5 3.0

南非 2.2 2.9

西班牙 1.7 1.9

巴西 0.3 1.5 2.0

日本 0.9 1.1 0.8

德国 1.1 1.8

欧元区 0.8 1.1 1.7

法国 0.9 1.5

意大利 0.2 1.0

俄罗斯 0.7 0.0 2.0 (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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