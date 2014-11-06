中国央行报告：中国近年来区域协调发展趋势逐步增强

路透北京11月6日 - 中国人民银行周四晚间发布三季度货币政策执行报告称，近年来区域经济增长呈现一定程度收敛，区域协调发展趋势逐步增强。从经济总量上来看，近十年来各区域之间的差距趋于缩小。

报告认为，东部地区率先发展，经济弹性较强，在结构调整进程中引领作用明显。中西部地区发挥后发优势，承接东部产业转移取得一定成效，发展加快。东北地区继续保持农业强区地位，经济转型艰难推进，主要经济指标增速有所下滑。

“从中国过去十多年的发展趋势看，产业结构调整总体上呈现出与地区比较优势相匹配的梯度发展态势，区域间发展差距在收敛和缩小。”报告称。

以下为中国央行三季度货币政策执行报告中“中国区域经济发展 ”部分：

中国国土面积辽阔，地区经济发展存在差异。20世纪80年代以来，党中央、国务院先后推出了东部沿海地区率先发展、西部大开发、东北地区老工业基地振兴和中部地区崛起战略。从经济总量上来看，近十年来各区域之间的差距趋于缩小。东部地区经济增速相对平稳，占全国经济总量的一半以上，但占比总体有所下降；中西部地区经济增速相对较快，在全国经济总量中的占比不断上升，2013年末已经达到40%以上；东北地区经济体量相对较小，经济增速和份额占比均小幅下降（图 3）。以各省份数据进行的β收敛和σ收敛实证研究也表明，近年来区域经济增长呈现一定程度收敛，区域协调发展趋势逐步增强。

东部地区率先发展，经济弹性较强，在结构调整进程中引领作用明显。在1980-1990年代以较高的投资拉动经济快速增长，随着经济实力逐步增强，结构最先开始转型，投资增速特别是第二产业投资增速自2004年以来显着低于其他地区；第二产业占比稳步下降，第三产业占比较快上升，2013年末达到47%，首次超过第二产业。东部地区市场化程度相对较高，经济更具弹性。虽然由于经济外向程度高、在本次国际金融危机中受外需疲弱影响冲击较大，但危机后东部地区率先调整，加快转移“三来一补”、劳动密集型工业生产，积极推动服务业和高新技术产业快速发展，各项经济指标相对平稳。2008-2013年东部地区全社会固定资产投资额及增速的变异系数（数据序列的标准差与均值之比，用于衡量数据的离散程度）均显着低于其他地区；居民最终消费占全国的比重超过50%，且相对稳定；对外贸易结构趋于优化，近两年来区域内多个省份一般贸易比重上升，加工贸易比重下降。在化解过剩产能、腾挪新兴产业发展空间和资源重新配置的过程中，短期内东部地区的经济金融风险暴露可能相对较多，对此应从长期的角度理性看待。

中西部地区发挥后发优势，承接东部产业转移取得一定成效，发展加快。2004年以来，中西部投资增速特别是第二产业投资增速显着高于东部地区，第二产业占地区生产总值比重稳步上升，2013年末约为50%左右（图4）。中西部地区增长潜力较大，在国际金融危机中遭受冲击较小，且受益于抵御危机的刺激政策，近年来主要经济指标增速快于全国平均水平。随着中西部凭借成本优势承接东部地区加工贸易、劳动密集型产业转移，中西部地区进出口增速特别是出口增速在国际金融危机之后明显高于东部地区。但中西部地区发展模式还相对粗放，对投资的依赖程度仍然较高，受政策影响较为明显，经济指标波动性较大。西部地区在改进经济增长方式上还大有可为。

东北地区继续保持农业强区地位，经济转型艰难推进，主要经济指标增速有所下滑。2013年末东北地区固定资产投资加权平均增速较2006年末下降近19个百分点，2014年以来继续呈现下滑态势。与此同时，出口状况也不乐观，2014年以来地区出口增速一度处于负值区间。相较于中西部地区，东北地区人均收入水平较高，城镇和农村居民收入差距较小，对于保持消费稳定增长具有积极作用。

从中国过去十多年的发展趋势看，产业结构调整总体上呈现出与地区比较优势相匹配的梯度发展态势，区域间发展差距在收敛和缩小。根据梯度转移理论，发达地区向欠发达地区的产业转移，有利于带动整个经济发展。中国区域间经济互补和回旋余地较大，显示中国经济仍有较大发展潜力。但也要看到，无论是东部地区还是中西部地区，加快发展初期对投资依赖较大，也容易导致资源和环境压力增大。要采用资源节约型和环境友好型的发展模式，在提高经济增长水平的同时提高经济发展的质量。目前，中国经济正处于结构调整的关键时期，应以调结构、促改革、推动转型升级为主，进一步释放改革红利和发展潜力。在此过程中，各地区将充分发挥自身优势和特色，深化区域合作，推动中国经济实现协调可持续发展。

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