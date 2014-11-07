版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:10 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中, 银行业买超20.5亿台币

路透台北11月7日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A0311
5=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     27.00      6.50       +20.50
     票券业      1.50      6.00        -4.50
     证券业      6.00     22.00       -16.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐