中国央行：创设并已开展中期借贷便利，提供流动性及降低市场利率

路透北京11月6日 - 中国央行周四在三季度货币政策执行报告中称，今年9月创设和开展中期借贷便利（MLF）操作，在提供流动性的同时发挥中期政策利率的作用，引导市场利率并降低社会融资成本，支持实体经济增长。

央行报告，9月和10月通过MLF向向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

“总体看，在外汇占款渠道投放基础货币出现阶段性放缓的情况下，中期借贷便利起到了补充流动性缺口的作用，有利于保持中性适度的流动性水平。”央行报告称。

央行并表示，第三季度人民银行未开展常备借贷便利操作，常备借贷便利余额保持为0。

据央行介绍，中期借贷便利是中央银行提供中期基础货币的货币政策工具，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。