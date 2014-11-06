东南亚股市：多数上升，印尼股市因经济成长疲弱受牵连

菲律宾股市 领涨，在下跌两日后反弹，收涨0.4%。
泰国股市 升0.2%。
印尼股市 连续第二日下跌，收低0.6%。印尼第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.01%，为2009年来最慢增速。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 424.64 0.37 +0.09 +9.34 388.37
新加坡 3290.96 3.30 +0.10 +3.90 3167.43
马来西亚 1831.98 -7.31 -0.40 -1.87 1866.96
泰国 1580.77 3.37 +0.21 +21.72 1298.71
印尼 5034.23 -32.60 -0.64 +17.78 4274.18
菲律宾 7236.63 27.82 +0.39 +22.87 5889.83
越南 597.85 0.84 +0.14 +18.47 504.63
(完)
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(编译 洪曦/朱晓军；审校 高琦/艾茂林)